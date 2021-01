La mano de Diego Carlos que pudo cambiar la historia... si hubiera habido VAR

El duelo copero entre Leganés y Sevilla tuvo tensión y polémica a partes iguales, ya que acabó decidiéndose en una prórroga que dejó una jugada que será muy comentada en su tramo final.

Ya con el cuadro de Julen Lopetegui mandando 0-1 en el marcador, a escasos instantes del término del choque, el conjunto 'pepinero' reclamó un posible penalti a favor.

En la acción protestada por el equipo madrileño, el zaguero Diego Carlos tocó el esférico con su mano izquierda dentro del área, pero el colegiado del encuentro no señaló nada.

Un posible error que no tuvo opción de rectificarse debido a que en esta ronda de la Copa del Rey todavía no se usa el videoarbitraje, por lo que no hubo revisión de la acción.

De esta manera, la ausencia del VAR evitó un mal rato a un Sevilla que, al igual que en la Champions League, también alcanza la ronda de octavos de final en el torneo del 'k.o.'.