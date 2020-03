La patronal de la Serie A, contraria al 'play off' y a jugar mientras siga la crisis

Con la pandemia del coronavirus, las Ligas de mayor importancia quedaron suspendidas. Italia no ha sido una excepción y de ahí que haya sacado a la luz un nuevo comunicado con novedades. La Serie A no se jugará hasta que no acabe la crisis sanitaria si depende de su patronal.

En una reunión por videoconferencia con los clubes del campeonato, la organización llegó a este consenso. El objetivo es salvaguardar la salud tanto de los futbolistas como de los aficionados y los empleados de los equipos. Según el comunicado, todos estuvieron de acuerdo.

Lo que no se hizo oficial pero sí apuntó el periodista Nicolò Schira es que la Lega ha rechazado jugar en 'play off' lo que queda de temporada. El objetivo es jugar lo que resta del campeonato en junio cada tres días. Esto chocaría con la Eurocopa, que se juega desde el 12 de ese mes.

La clave está en que esta fuente habla de aprovechar "todo el mes de junio". Teniendo en cuenta que el campeonato de selecciones ocupará más de la mitad del mismo, la Serie A necesitaría que la UEFA aplazara la Eurocopa para poder llevar a cabo su plan.