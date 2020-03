Última hora de la crisis del coronavirus en el fútbol

10.10: LaLiga podría suspenderse

Este jueves hay prevista una reunión sobre las 12.00 horas que podría acabar con la suspensión de LaLiga durante los próximos 15 días. La Premier, la Champions y la Europa League también van por el mismo camino.

09.05: Cristiano sigue en Madeira por el coronavirus

Cristiano Ronaldo se encuentra en Madeira y no en Italia. Fue a ver a su madre hace unos días y no ha podido regresar a tierras italianas. 'TuttoSport' indicó que recibió un permiso especial, pero lo cierto es que no se le espera para el entrenamiento de este jueves.

07.10: Las medidas del fútbol mexicano para combatir el coronavirus

La Liga MX anunció varias iniciativas para poner en práctica en las competiciones profesionales del fútbol mexicano. Saludo con codos, extremar precauciones...

06.00: El coronavirus amenaza el Apertura Colombiano

El Gobierno de Bogotá anunció varias medidas que podrían afectar al desarrollo de la jornada en Colombia. La Dimayor estudia posibles cambios.

05.15: Argentina no para por el coronavirus

Aunque la amenaza del coronavirus sigue atenazando los eventos deportivos, la Superliga anunció que el fútbol se desarrollará con total normalidad en el país durante este fin de semana.

04.30: Los amistosos de México, en el aire por el coronavirus

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha suspendido los vuelos al país procedentes de Europa, por lo que los amistosos que México tenía programados ante República Checa y Grecia en suelo estadounidense están en serio peligro.

03.50: La CONMEBOL solicita el aplazamiento de las eliminatorias del Mundial

Según informó la CONMEBOL en un comunicado, el organismo sudamericano ha solicitado a la FIFA el retraso en el inicio de la eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar que deben dar comienzo a finales de marzo.

02.30: Las primeras palabras de Rugani tras su positivo por coronavirus

Daniele Rugani, futbolista de la Juventus infectado por el coronavirus, lanzó un mensaje de calma en su cuenta de Twitter en el que agradeció las muestras de cariño e instó a respetar las normas para evitar una mayor propagación del patógeno.

01.55: La UEFA planea suspender la Champions

Teniendo en cuenta cómo se preparan el resto de federaciones, la UEFA anunciará este mismo jueves sus medidas para combatir la crisis del coronavirus. Podría paralizar la competición.

01.35: El fútbol no se detiene en África

Pese a que diversos países ya han tomado medidas en el plano deportivo, África de momento no cesará sus actividades por la ausencia de un riesgo alto.

01.15: Primer caso de coronavirus en Panamá

Con el primer infectado en el país, la Federación Panameña desveló que durante los próximos días podrían llegar medidas para afrontar esta complicada situación mundial.

00.50: Juve e Inter, en cuarentena

Tras el positivo de Daniele Rugani, los futbolistas de Juventus e Inter de Milán quedaron aislados para tratar de confirmar que no hubo contagio.

00.25: El Levante se protege del coronavirus

El conjunto granota se entrenará a puerta cerrada a partir de ahora como medida excepcional para tratar de minimizar los riesgos de infección por el coronavirus.

Las medidas por el coronavirus del 11 de marzo de 2020

23.30: CONMEBOL no para ni la Libertadores ni la Sudamericana

La CONMEBOL aseguró que, de momento, no se cancelarán ni la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana pese a los avances del coronavirus.

23.05: Daniele Rugani da positivo en coronavirus

La Juventus confirmó que Daniele Rugani ha dado positivo en las pruebas para detectar el coronavirus. Es el primer futbolista de la Serie A en contraer el virus.

22.30: Mikel Vesga lamentó jugar sin público

Mikel Vesga, jugador del Athletic, lamentó el no poder contar con el apoyo del público en los próximos dos partidos en España, siempre y cuando no se paralice la competición.

22.00: La Real Sociedad se encierra en Zubieta

La Real Sociedad determinó nuevas medidas para intentar no contagiarse del coronavirus. El conjunto 'txuri-urdin' ha declarado zona de puertas cerradas Zubieta.

21.35: La UEFA estudia aplazar la Eurocopa en 2021

La crisis sanitaria por el coronavirus puede cambiar las fechas de un torneo de tal importancia como la Eurocopa. La competición continental podría atrasarse hasta 2021.

21.15: El Barça cierra La Masia por el coronavirus

El Barcelona anunció este miércoles que La Masia, residencia que acoge a sus canteranos, permanecerá cerrada durante las próximas dos semanas por la crisis sanitaria por el COVID-19.

20.55: Colombia perdería a nueve jugadores por el coronavirus

La Selección Colombiana perdería a nueve jugadores para los partidos de la Selección. El Gobierno de Colombia pondrá en cuarentena a los futbolistas procedentes de España e Italia.

20.40: ¿Qué pasaría en España si se suspende la competición?

Ante el riesgo de suspensión de Primera y Segunda División, cabe tratar qué pasaría con la competición, quién ganaría, quién iría a Europa y quién descendería.

20.20: La comida de directivas del Liverpool-Atleti, suspendida

El temor al contagio del coronavirus ha hecho que la comida de directivas entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, previo al partido de Champions, se haya suspendido.

20.00: El Strasbourg-PSG, con fecha tras ser aplazado por el coronavirus

El Strasbourg-PSG fue el primer partido aplazado en la Ligue 1 por el coronavirus. Finalmente, el encuentro de la Liga Francesa ya tiene fecha, pero no hora.

19.45: El Eintracht-Basilea, a puerta cerrada

Nuevo partido de la Europa League que se jugará a puerta cerrada. En esta ocasión será el Eintracht de Frankfurt-Basilea, que se jugará este jueves en tierras alemanas.

19.30: La 3. Liga suspende sus partidos las próximas dos jornadas

La Tercera División de Alemania suspende las próximas dos jornadas por temor a un contagio masivo al coronavirus.

19.15: Primera Iberdrola y la Copa de la Reina, suspendidas

La suspensión de la RFEF de todas las competiciones que maneja también incluye la Primera Iberdrola y la Copa de la Reina.

19.00: La Bundesliga podría pararse por el coronavirus

El coronavirus podría obligar a la Gundesliga a parar su competición. La próxima semana habrá una reunión con todos los clubes para ver las medidas a tomar.

18.45: Siete normas del Nápoles para llegar sin coronavirus a Barcelona

El Nápoles jugará, en un principio, el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Camp Nou. Para evitar el contagio del coronavirus, los jugadores del conjunto napolitano tienen siete normas que cumplir.

18.30: "¿El City-Arsenal? Este es el principio del fin de la temporada"

A través de sus redes sociales, Gary Lineker reflexionó sobre la suspensión del Manchester City-Arsenal de este miércoles. Bajo su punto de vista, este es "el principio del fin de la temporada", algo que entiende como lógico.

18.05: El coronavirus obliga a aplazar el Congreso de la FIFA

El coronavirus ha llegado a todas las estancias del fútbol. La FIFA anunció este martes el aplazamiento del Consejo del 20 de marzo y el retraso del Congreso del 5 de junio.

18.00: El Getafe agradece la suspensión y piensa en el partido único

El director general del equipo azulón, Clemente Villaverde, sustituyó a Ángel Torres y habló del partido suspendido ante el Inter de Milán.

17.50: Lopetegui pidió raciocinio y sentido común

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, suspendida toda rueda de prensa oficial, ha hablado para los medios del club acerca del partido de este jueves ante la Roma, un duelo en principio a puerta cerrada pero que no se sabe si se disputará, ya...

17.30: Olimpia pone restricciones a los periodistas por el coronavirus

Para el encuentro ante Defensa y Justicia que se jugará a puerta cerrada, Olimpia comunicó a los medios de comunicación que no podrán acceder al estadio ni los periodistas de radio ni los de televisión.

17.15: Miedo e incomprensión en Liverpool por el coronavirus y los 3.000 'colchoneros'

En Inglaterra, no acaban de comprender por qué se ha permitido la presencia de seguidores del Atlético de Madrid para el encuentro ante el Liverpool de la Champions League. El miedo y la incomprensión reinan en la sociedad y medios británicos.

17.00: La final de Copa, aplazada por el coronavirus

La final de la Copa del Rey, que jugarán la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, se aplazará debido a la crisis sanitaria con el coronavirus y no se jugará el próximo 18 de abril.

16.40: OFICIAL: suspendidos el Sevilla-Roma y el Inter-Getafe

La UEFA anunció que este jueves no se disputarán los dos partidos de ida que enfrentan en la Europa League a equipos de países españoles e italianos, el Sevilla-Roma y el Inter de Milán.-Getafe, debido a las restricciones de las autoridades españolas para salir y entrar en suelo nacional.

16.25: Cataluña y la Comunidad Valenciana suspenden todas sus competiciones

Como informaron ambas a través de sus redes sociales, la Federación Catalana y la Federación de la Comunidad Valenciana decidieron suspender todas sus competiciones territoriales por el riesgo de contagio de coronavirus.

16.15: El Mirandés-Numancia, suspendido a falta del 'o.k.' de LaLiga

El partido entre el Mirandés y el Numancia, que se tendría que disputar el domingo en Anduva, ha sido suspendido por parte de la Junta de Castilla y León debido al brote de coronavirus en Miranda de Ebro. Falta el 'o.k.' definitivo de LaLiga.

16.10: RFEF y Liga se reunirán este jueves con la suspensión a la vista

La Federación Española y LaLiga se reunirán este jueves para tratar todo lo relacionado con la crisis sanitaria derivada del contagio del coronavirus, informó 'COPE'.

16.00: Carvajal explotó: "¿Los jugadores de Primera y Segunda somos inmunes?"

Después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidiera suspender todas las competiciones no profesionales de fútbol y fútbol sala durante las dos próximas jornadas, el jugador del Real Madrid Dani Carvajal pidió el aplazamiento de los partidos de Primera y Segunda División a través de sus redes sociales.

15.45: Reembolso del Celta a los aficionados por los partidos a puerta cerrada

El cuadro vigués confirmó lo que era un secreto a voces para los partidos que se disputen en Balaídos sin público.

15.25: El Eibar también se blinda ante el coronavirus

Ante el riesgo de contagio de coronavirus, el Eibar decidió ejercitarse este miércoles en Atxabalpe a puerta cerrada. La sesión prevista para este jueves, en Ipurua, tampoco se abrirá al público.

15.15: El sindicato FIFPro también pide que se suspendan todas las competiciones

El sindicato mundial de jugadores FIFPro respalda peticiones como la de la AFE para que se suspendan temporalmente las competiciones ante la extensión del coronavirus y reclama a autoridades y organizadores que consideren prioritaria la salud pública.

15.10: Tebas espera una llamada de Sanidad para suspender LaLiga

Tras la suspensión por parte de la RFEF del fútbol no profesional, 'Cuatro' asegura este miércoles que Javier Tebas, presidente de LaLiga, espera una llamada del Ministerio de Sanidad para decidir si se detienen los campeonatos de Primera y Segunda División.

14.55: ¿Qué ocurriría si un equipo no se presenta a un partido?

Los encuentros de los equipos italianos están en riesgo. Roma, ante el Sevilla; Getafe, en Milán ante el Inter; y Nápoles, en Barcelona, podrían no presentarse. ¿Qué ocurriría en esos casos?

14.35: El Arsenal podrá jugar este fin de semana tras estar en cuarentena

El partido entre el Manchester City y el Arsenal se suspendió por el posible contacto de algunos jugadores con el presidente del Olympiacos, que dio positivo en la prueba del coronavirus. Pese a ello, el club 'gunner' sí podrá jugar este fin de semana.

14.10: El Union Berlin-Bayern, también sin público

Nuevo partido en la Bundesliga que se jugará sin público. En esta ocasión se trata del Union Berlin-Bayern de Múnich, pese a que el club berlinés se había mostrado reacio a ello.

13.55: Un jugador del Hannover 96, primer caso de coronavirus en el fútbol alemán

Tras el futbolista del Metz en Francia, ya hay un primer caso de coronavirus en un jugador alemán. Se trata del defensa del Hannover 96 Timo Hübers, tal y como ha informado su club, que milita en la Segunda División Germana, a través de un comunicado.

13.50: La RFEF suspende Segunda B y Tercera y pide consenso a LaLiga

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acuerda suspender todas las competiciones estatales no profesionales masculinas y femeninas del fútbol y fútbol sala durante las dos próximas semanas. Segunda B y Tercera División quedan paralizadas por la crisis del coronavirus.

13.40: El coronavirus obliga al Espanyol a anular las ruedas de prensa

Los responsables de comunicación del Espanyol anunciaron este miércoles a los medios informativos que se anulan todas las ruedas de prensa por el riesgo de contagio del coronavirus.

13.35: La Roma no viaja a Sevilla

La Roma anunció a través de un comunicado oficial que no viajará a España para disputar el próximo encuentro ante el Sevilla de la ida de los octavos de final de la Europa League. Los clubes permanecen a la espera de que la UEFA se pronuncie.

13.20: El cartel más duro del Leganés: sin afición, no es fútbol

El Leganés puso un mensaje a través de sus redes sociales con el cartel correspondiente al próximo duelo ante el Real Valladolid. El conjunto 'pepinero' no anunció nada, ya que entiende que no es fútbol si no están los aficionados en el estadio.

13.05: El coronavirus amenaza la clasificación para el Mundial en Sudamérica

Ante la gran cantidad de jugadores procedentes de Europa que fueron convocados con sus respectivas selecciones, la CONMEBOL podría solicitar a la FIFA el aplazamiento de los partidos correspondientes a la clasificación para el Mundial en Sudamérica.

13.00: "El Getafe no va a viajar a Italia, que la UEFA decida"

Ángel Torres, presidente del Getafe, atendió a los medios de comunicación que se agolpaban en el Coliseum después de que el mandamás dijera que su equipo no va a viajar a Italia para el choque ante el Inter. El presidente dejó la pelota en el tejado de la UEFA.

12.45: Francia aplaza la final de la Copa de la Liga por el coronavirus

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha decidido aplazar este miércoles, sin nueva fecha, la final de la Copa de la Liga entre PSG y Olympique de Lyon prevista para el 4 de abril.

12.30: OFICIAL: aplazado el Juventus-Madrid de la Youth League

Como informó el Real Madrid a través de un comunicado oficial, la UEFA le comunicó que el encuentro ante la Juventus de los octavos de final de la Youth League quedaba aplazado por el riesgo de contagio de coronavirus.

12.15: Mbappé, de dar negativo en coronavirus a jugar ante el Borussia

Tras dar negativo en el test de coronavirus, el jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé se ejercitó este miércoles con normalidad a las órdenes de Thomas Tuchel, por lo que podría jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund.

11.30: La plantilla de Olympiacos, negativo en coronavirus tras el positivo del presidente

Olympiacos anunció este miércoles que todo el equipo ha dado negativo en las pruebas de COVID-19 a las que ha sido sometido tras conocerse que el presidente del club, Evangelos Marinakis, había dado positivo.

10.45: La AFE pide a la Federación que tome medidas contra el coronavirus

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha enviado, según 'AS', una carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol. En ella, la AFE solicita al organismo español que tome medidas contra el coronavirus. Dichas medidas se debatirán este miércoles en la RFEF.

10.00: El Real Madrid no viajará a Italia para jugar la Youth League

El Real Madrid debería enfrentarse este miércoles a la Juventus en los octavos de final de la Youth League pero, tras la prohibición del Gobierno de volar entre España e Italia, el conjunto blanco le habría pedido a la UEFA el aplazamiento del encuentro.

09.30: Aplazada la final de la Copa Algarve por el coronavirus

La organización dela Copa Algarve emitió un comunicado oficial en el que anunció el aplazamiento de la final que iba a disputar a la Selección Italiana contra la Selección Alemana por el riesgo de contagio de coronavirus.

09.00: El coronavirus cambiaría la pretemporada del Liverpool

El equipo de Klopp habría descartado la gira asiática que tenían prevista para el verano. El coronavirus ha obligado a revisar la agenda y tomar medidas. Toda prevención es poca.

06.30: Millones de aficionados afectados en el fútbol

La decisión de jugar los partidos a puerta cerrada en España deja casi un millón y medio de seguidores sin su cita semanal con sus equipos. Un motivo por el que varios clubes piden la suspensión del campeonato, más allá de la seguridad de los futbolistas.

04.00: El Barcelona no se plantea no jugar

Josep Vives, portavoz de la Junta Directiva, analizó los problemas del coronavirus y aseguró que el vestuario está muy tranquilo respecto a este tema. En el club hay un control exhaustivo para evitar contagios.

03.20: Tebas se limita a las directrices del Gobierno

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló de otro plan si la crisis del coronavirus empeora. De momento, la competición seguirá los consejos que lleguen desde la Moncloa.

02.40: Los árbitros también se protegen del coronavirus

El Comité Técnico de Árbitros decidió hacer las pruebas teóricas a los árbitros a través de una plataforma online. Además, no habrá reuniones previas entre los colegiados y los integrantes del VAR de un mismo encuentro.

02.00: OFICIAL. El City-Arsenal, aplazado

Tal y como informaron los clubes, el duelo quedó postergado después de que varios integrantes de la disciplina 'gunner' estuvieran en contacto con Evangelos Marinakis, presidente del Olympiacos, en la pasada cita de Europa League. El dirigente sufre coronavirus.

01.55: El Libertad-Boca Juniors, a puerta cerrada

El Gobierno paraguayo determinó que los eventos deportivos se deberán jugar a puerta cerrada. Por ello, además de la Liga, se verá afectado el Libertad-Boca de Copa Libertadores.

01.25: El Sevilla-Roma, sin público ni prensa

El Ramón Sánchez-Pizjuán no contará con espectadores en sus gradas. Tampoco los habrá en los entrenamientos previos y los protagonistas no atenderán a la prensa ni antes ni después del encuentro.

00.50: Los sindicatos piden suspender los duelos europeos

Las asociaciones de futbolistas de España e Italia solicitaron a la UEFA la suspensión de varios encuentros europeos: el Inter-Getafe, el Sevilla-Roma y el Barcelona-Nápoles.

00.15: La AFE insiste en velar por la seguridad de los jugadores

David Aganzo, presidente de la AFE, analizó la decisión de jugar las dos próximas jornadas a puerta cerrada. Subrayó que la salud de los futbolistas "es lo primero" y lucharán por los aplazamientos de los encuentros.

Las medidas por el coronavirus del 10 de marzo de 2020

23.40: El Athletic decidió cerrar Lezama

Para evitar un contagio en el club, el Athletic Club comunicó que ni público ni prensa podrán acceder a las instalaciones durante los próximos días. Solo futbolistas y empleados tendrán ese privilegio.

23.00: La Liga Danesa cierra sus estadios

La Liga de Dinamarca anunció que sus dos primeras categorías jugarán sus partidos a puerta cerrada durante todo el mes de marzo, sumándose así a las medidas de gran parte de Europa.

21.30: Posible primer jugador con coronavirus en la Ligue 1

El Metz anunció este martes por la tarde que un futbolista del equipo podría tener el coronavirus. De cara a no aumentar la alarma, no quiso desvelar su nombre, pero confirmó que había estado en contacto con un enfermo.

21.00: Mbappé dio negativo en el test del coronavirus

Kylian Mbappé, según reportó 'L'Équipe', se sometió a la prueba del coronavirus este martes para cerciorarse de que no lo había contraído. La tranquilidad la sirvió 'RMC Sports', que publicó que el resultado había sido negativo.

20.30: Francia jugará contra Ucrania y Finlandia sin público

Debido a los crecientes casos de coronavirus, la Federación Francesa de Fútbol ha comunicado que su Selección Absoluta disputará sus dos próximos amistosos contra Ucrania y Finlandia en París y a puerta cerrada.

20.15: La RFEF decidirá el viernes qué ocurre con los amistosos de la Selección

A través de su comunicado oficial, la RFEF ha informado de que el viernes anunciará si toma medidas respecto a los amistosos de la Selección Española ante Alemania y Holanda durante el parón internacional de marzo.

20.05: Tebas descartó el aplazamiento de las dos próximas fechas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que ha sido el Gobierno el que ha considerado que jugar a puerta cerrada es sufuciente para evitar el contagio de coronavirus, por lo que, por el momento, se descarta el aplazamiento.

20.00: Las medidas del Athletic para devolver el dinero a sus aficionados

La medida impuesta por el Gobierno de España, que prohibe la celebración de partidos con público debido al posible contagio del COVID-19, ha hecho reaccionar a todo el fútbol. El Athletic anunció las medidas a tomar para devolver el dinero a sus aficionados.

19.55: Mario Suárez pidió suspender la Liga

La decisión del Gobierno de España de prohibir la asistencia de público a los partidos durante las próximas dos semanas no ha sentado bien a Mario Suárez. El futbolista del Rayo Vallecano pidió la suspensión de la competición.

19.50: Ángel Torres ve el aplazamiento cada vez más probable

El presidente del Getafe, Ángel Torres, cuestionado acerca de si se jugará el encuentro de octavos de la Europa League contra el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, dijo no saber nada todavía, y aseguró que el tiempo corre en contra de la disputa del partido. "Esta tarde hay que decidir", recalcó.

19.45: El Alavés cancela sus ruedas de prensa de la semana por el coronavirus

Según publica 'AS', el Alavés ha informado a los medios de comunicación de que han quedado suspendidas las ruedas de prensa previstas esta semana tras un comunicado de LaLiga.

19.40: El Mallorca reembolsará las entradas del partido ante el Barça

Tras decidirse que las dos próximas jornadas de LaLiga se jugarán a puerta cerrada, el Mallorca ha emitido un comunicado donde informa de que devolverá el precio de las entradas del choque ante el Barça a sus aficionados.

19.35: El coronavirus bunkeriza al Madrid: suspendida la rueda de prensa de Zidane

El Real Madrid no quiere sustos durante la crisis del coronavirus y ha tomado algunas medidas para minimizar riesgos.

19.30: "En Italia vamos un mes por delante de España"

El ex futbolista Demetrio Albertini, ahora directivo de la Federación Italiana de Fútbol, contó en 'Marca' su visión de la lucha contra el coronavirus en Italia y dio algunas pinceladas de cómo podrían servir de espejo para el fútbol español.

19.25: "No tenemos miedo al contagio, estamos protegidos en un hotel"

Thomas Partey fue el futbolista del Atlético de Madrid que dio la rueda de prensa previa al duelo contra el Liverpool junto a Simeone. El centrocampista ghanés fue cuestionado por el partido, pero también por la epidemia de coronavirus que tiene a media Europa en alerta.

19.20: La UD devuelve el dinero del partido ante el Girona

La UD Las Palmas reacciona ante el cierre de los partidos de las próximas jornadas decretado por LaLiga y devolverá el dinero de las entradas o las canjeará para otro encuentro en abierto.

19.15: Cristiano, en Funchal y lejos del coronavirus

Cristiano Ronaldo se encuentra estos días en Funchal, Madeira, junto a su familia y no en Italia. De esta forma, el portugués evita estar en una de las zonas de riesgo y puede pasar días junto a su familia.

19.05: Klopp se irritó por una pregunta del coronavirus y se enfadó con el periodista

Jürgen Klopp tiene una tarea en la que volcar sus cinco sentidos: remontar al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions. Sin embargo, en la rueda de prensa previa también hubo hueco para que el técnico del Liverpool se enfadara con un periodista de resultas del coronavirus.

19.00: El Oviedo, el más castigado tras la decisión del Gobierno

El Gobierno de España prohibió que hubiese público en los partidos durante las dos próximas semanas. El club más perjudicado de Segunda División es el Oviedo, con dos partidos en casa.

18.45: Petagna abrió un crowdfunding para ayudar a los afectados

Matteo Petagna, futbolista italiano, abrió una campaña de crowdfunding para ayudar a los afectados por el coronavirus en los hospitales italianos.

18.30: Comunicado del Barça sobre el coronavirus

El Barcelona anunció, a través de un comunicado, que devolverá el dinero de las entradas compradas en casa ante Nápoles y Leganés, así como el viaje a Mallorca.

18.20: Tres opciones en la Serie A por si el coronavirus no deja terminarla

La Federación Italiana de Fútbol se reunió este martes para tratar la crisis sanitaria por el coronavirus. Hasta tres escenarios distintos se deslizaron por si no da tiempo a acabar la competición.

18.05: ¿Quiénes pueden entrar a los estadios?

LaLiga mandó un escrito a todos los equipos en los que especifica qué personas podrán entrar a los estadios en los partidos que se jueguen a puerta cerrada por el coronavirus.

17.55: El Valencia, sobre los partidos a puerta cerrada

El Valencia aseguró que devolverá el importe de las entradas, por el mismo método, a aquellos que la compraron online. Los aficionados que lo hicieron de manera presencial se tendrán que presentar en taquillas de Mestalla.

17.40: El Nápoles niega haber pedido el aplazamiento

El Nápoles, a través de sus redes sociales, negó haber pedido que se aplazase su partido ante el Barcelona de Champions League. Finalmente se jugará a puerta cerrada.

17.25: El Málaga reembolsará el dinero de las entradas

El Málaga anunció, a través de un comunicado, que reembolsará el dinero de las entradas sacadas para el partido ante el Huesca de este sábado.

17.10: El Alemania-Italia, a puerta cerrada

La Federación de Alemania confirmó que el partido entre la Selección Germana e Italia, amistoso para el 31 de marzo, se jugará finalmente a puerta cerrada en Núremberg por el coronavirus.

17.00: La Real Sociedad devolverá el precio de las entradas

La Real Sociedad informó a todos sus aficionados que devolverá el precio de las entradas, tanto del partido contra el Eibar, de este martes, como el del domingo 15 contra Osasuna.

16.55: El Celta pide aplazar los partidos

El Celta de Vigo ha sido el primer conjunto de Primera División que ha pedido el aplazamiento de los partidos de las jornadas 28 y 29 por temor al contagio del coronavirus. Entiende el conjunto celeste que no debe disputarse a puerta vacía.

16.45: El fútbol en Polonia, también sin público

Las competiciones polacas se jugarán sin público alguno "hasta nuevo aviso". Así se confirmó en un comunicado de la Ekstraklasa.

16.30: La Champions League y la Europa League, en peligro

Los gobiernos de Italia y de España han confirmado el cese de todos los vuelos entre los dos países. Ello podría provocar problemas en los partidos de Champions League y de Europa League.

16.10: La AFE pide la suspensión de todo el fútbol español

La Asociación de Futbolistas Españoles, en un comunicado, pidió la suspensión de todo el fútbol español, desde Primera División hasta las categorías más bajas.

16:00: La Ligue 1 y la Ligue 2, a puerta cerrada

La LFP confirmó que la Ligue 1 y la Ligue 2 se jugará a puerta cerrada desde este mismo miércoles hasta el 15 de abril, como mínimo, debido al coronavirus.

15.40: Comunicado de la RFEF por el coronavirus

La RFEF pidió la suspensión de todas las competiciones de fútbol y fútbol sala de ámbito estatal en todas las disciplinas. En las categorías inferiores quedarían suspendidas desde el miércoles hasta nueva fecha.

15.30: El Coronavirus, invitado inesperado en el pulso por LaLiga

La decisión de LaLiga de jugar las próximas dos jornadas a puerta cerrada, por temor al contagio del coronavirus, puede influir al devenir de LaLiga. Solo un punto separa a Barcelona y Real Madrid.

15.20: Osasuna devolverá el precio de las entradas

Osasuna confirmó que devolverá el precio de las entradas a todos aquellos aficionados que ya la hubiesen comprado para el partido ante la Real Sociedad. Para ello deberán acudiro a las oficinas de El Sadar.

15.10: El Gobierno español confirmó los partidos a puerta cerrada

El Gobierno de España, a través del ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó que los partidos de Primera y Segunda División, así como en el baloncesto, se jugarán a puerta cerrada las próximas dos semanas.

15.00: Primera y Segunda División de Portugal, a puerta cerrada

Todos los partidos de Primera y Segunda División de fútbol se jugarán el próximo fin de semana en Portugal a puerta cerrada, una decisión que busca cumplir con las recomendaciones del Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

14.55: El Zaragoza pide aplazar las dos próximas jornadas

LaLiga anunció que las dos próximas jornadas se jugarán a puerta cerrada por el brote de coronavirus existente en España. El Zaragoza, sin embargo, cree que lo más lógico es que ambas se aplacen y así lo ha transmitido mediante un comunicado.

14.50: El LASK Linz-United se jugará sin público

El partido que enfrentará este jueves al LASK Linz y al Manchester United se jugará a puerta cerrada después de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Austria.

14.40: La UEFA no aplazará la Eurocopa a 2021

A pesar del riesgo de contagio de coronavirus, la UEFA insistió en que no se plantea aplazar la próximo Eurocopa a junio de 2021. La organización estudia alternativas si la situación empeora, pero no retrasará el inicio de la competición.

14.25: El Bayern-Chelsea, también a puerta cerrada

Según informa el diario 'Bild', el encuentro entre el Bayern de Múnich y el Chelsea de la vuelta de los octavos de final de la Champions League se jugará sin público por el riesgo de contagio de coronavirus.

14.10: Australia renuncia a la clasificación para el Mundial

La Federación Australiana de Fútbol anunció que el equipo no disputará los partidos clasificatorios para el Mundial de Catar de 2022 de los meses de marzo y junio por el riesgo de contagio de coronavirus.

14.00: El Athletic devolverá el dinero de los partidos

El Athletic de Bilbao sacó un comunicado en el que habló de la situación de jugar a puerta cerrada el partido contra el Atlético de Madrid. El conjunto bilbaíno ofrece a los aficionados la devolución inmediata del dinero o bien mantener sus abonos para otros partidos.

13.55: Los partidos del Real Madrid ante Eibar y Valencia, sin público

El Real Madrid, en el comunicado sacado a raíz de la información de LaLiga a cerrar las gradas por temor al coronavirus, confirmó que los encuentros ante el Eibar y el Valencia se jugarán sin público. Además informó de las personas que tendrán acceso al Santiago Bernabéu.

13.50: Comunicado del Málaga por el partido a puerta cerrada

El Málaga emitió un comunicado en el que hizo oficial el anuncio de LaLiga. En relación a los partidos de casa, el Málaga-Huesca se jugará sin público el sábado 14 a las 16:00 horas.

13.40: Las Palmas habló sobre la devolución de entradas

Las Palmas, al igual que el resto de equipos de España, no podrá jugar con público su encuentro contra el Girona. El conjunto insular ofreció a sus aficionados la opción de la devolución del dinero o bien cambiarla por una entrada para el primer partido que se dispute a puerta abierta.

13.30: El Celta devolverá el dinero del partido contra el Villarreal

El Celta de Vigo fue el segundo equipo en informar de las medidas a tomar con las entradas compradas. El conjunto celeste explicó a sus aficionados que pueden solicitar la devolución del dinero a partir de este miércoles en las taquillas del estadio.

13.15: El Leganés devolverá el precio de las entradas ante el Valladolid

El Leganés, a través de un comunicado, confirmó que devolverá el importe de las entradas compradas de forma física en la tienda de Butarque durante los próximos 30 días. Las compradas online se devolverán en los próximos días a su cuenta.

13.00: Evangelos Marinakis da positivo por coronavirus

Informó Evangelos Marinakis, propietario del Olympiacos y del Nottingham Forest, que ha dado positivo por coronavirus. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram y pidió calma y comprensión hacia los servicios médicos.

12.50: LaLiga confirma el cierre de puertas las dos próximas semanas

LaLiga, a través de un comunicado, informó de que el CSD ha cerrado las puertas para los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank durante al manos las próximas dos semanas comenzando desde este martes con el Eibar-Real Sociedad.

12.40: Todo el fútbol se jugará a puerta cerrada

A expensas de la confirmación oficial tras el Consejo de Ministros, todo el deporte español se jugará a puerta cerrada durante los próximos 15 días, ent