La Segunda B más dura de roer: varios históricos, al borde del fiasco

Esta está siendo una de las temporadas más complicadas para la mayoría de los clubes del mundo. La pandemia del coronavirus acentuó las adversidades y una situación así puede ser letal en una categoría como la Segunda División B. Sobre todo en un modelo como el actual: tres fases, nuevas categorías, nuevos grupos...

Esto le está pasando factura a muchos equipos que, por historia, por experiencia tanto en Primera como en Segunda División, por nivel de plantilla e incluso por poder adquisitivo, se esperaba que luchasen por volver al fútbol profesional y que, sin embargo, a solo dos jornadas del fin de la primera fase, se acercan incluso a la que será la Quinta División del fúbol español.

Aquí, todo lo que debes saber sobre los modelos de Segunda B y Tercera.

Uno de los más sonados, quizás por su reciente descenso y por su historia, el Deportivo de la Coruña: con solo seis puntos por delante, los blanquiazules tienen muy complicado luchar por volver al fútbol profesional. Solo una concatenación de resultados de laría a los de Rubén de la Barrera la posibilidad de volver a jugar en Segunda.El cuadro de Riazor (23) tiene a cuatro puntos al Celta B (27), cuarto clasificado y su próximo rival, por lo que el filial celeste tampoco debería ganar en su último enfrentamiento ante el Coruxo. Además, aunque con los mismos puntos, tiene por delante al Racing de Ferrol (23), que cuenta con un partido menos, y al Compostela (23), que le tiene ganado el 'golaveraje'.

Tampoco lo tiene de cara el Numancia. Los rojillos, en la cuarta posición (21) del subgrupo I-B, todavía tienen muchas opciones de alcanzar la tercera posición, pero están con los mismos puntos que el séptimo clasificado, el Real Oviedo B (21).Por detrás, a solo uno, el Lealtad (20). Los numantinos se enfrentan a Langreo y Covadonga, pero dependen del Real Valladolid Promesas (24) para poder luchar por el ascenso a LaLiga SmartBank. Si los pucelanos consiguen cuatro de sus últimos seis puntos, los de Soria no tienen nada que hacer.

Por su parte, el Racing de Santander es quinto en la tabla, con 28 puntos. Los montañeses están a cinco puntos del Real Unión Irún (33), tercer clasificado, por lo que esperan un milagro para luchar por volver a Segunda División. No obstante, la octava posición -en el subrupo II-A hay once equipos, no diez- está a once puntos de distancia.

Otro de los históricos que han sumado un fiasco en este curso es el Salamanca UDS. Es penúltimo de su subgrupo y, con seis puntos por disputar, está a ocho de la sexta posición. El combinado dirigido por Lolo Escobar deberá luchar en la siguiente fase por no descender a la que será ¡la Quinta División del fútbol español!

Solo un milagro evitaría la decepción

En el subgrupo IV-A, en la misma situación y con solo un punto de distancia entre ellos se encuentran el Marbella y el Recreativo de Huelva, dos equipos que se presumían como candidatos a luchar por el ascenso a LaLiga SmartBank y que, en estos momentos, tienen muy complicado luchar por mantenerse en la que, en estos momentos, es Segunda B. Es decir, salvo milagro, descenderán una categoría y podrían descender otra más. Los malagueños necesitan que Cádiz B y los albiazules no sumen ningún punto y que ellos firmen seis de seis, mientras que los 'choqueros' deben vencer sus dos últimos partidos y que el filial cadista no gane este domingo ante el Atlético Sanluqueño.

Aún pueden salvar la temporada

Aunque aún no tiene sellado el objetivo, el Hércules tiene muchas posibilidades para cumplir su objetivo. Está a solo un punto de distancia y, sobre todo, esta es la primera vez en los últimos años que los de Alicante tienen posibilidades para subir. En la misma situación se encuentran el Córdoba y el Real Murcia, ambos ubicados en el subgrupo IV-B. Los andaluces, terceros, tienen solo un punto de distancia con los murcianos, que no dependen de sí mismos para alcanzar el podio de la c

¿La excepción de los grandes nombres?

Y el Extremadura, sin duda, es el que mejor posicionado está para intentar regresar al fútbol profesional a la primera oportunidad. En la segunda posición, los azulgranas (25) tienen dos puntos de distancia respecto a Villanovense, AD Mérida, Talavera y UD Melilla. La lucha por la segunda y la tercera posición -el CD Badajoz, líder, está a diez puntos (35)- está apretadísima, pero los del Francisco de la Hera, al menos, son los únicos de los descendidos en 2020 que dependen de sí mismos para conseguir el objetivo. Al menos, en lo deportivo, ya que el club atraviesa un momento complicado que podría desembocar en una guerra civil.