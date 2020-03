"La sensación de que esto acaba de empezar es más importante que el fútbol"

La mayor parte del mundo se encuentra paralizada debido a la epidemia provocada del coronavirus. Se aplazaron las dos próximas jornadas de LaLiga SmartBank, aunque la fecha para la reanudación podría retrasarse.

El Extremadura anunció el cese de cualquier actividad hasta el 23 de marzo y el entrenador Manuel Mosquera se puso delante de los micrófonos de la radio oficial del club para analizar la actual situación del COVID-19.

"La solución que tenga que darse no va a depender solo de la gente del fútbol. Dependerá del Gobierno y del personal sanitario. Creo que viviremos más tranquilos si no estamos especulando con escenarios que no existen", aseveró el gallego.

Además, Manuel Mosquera mandó un mensaje de concienciación: "La sensación de que esto acaba de empezar es mucho más importante que el fútbol que el fútbol. La situación se alargará en el tiempo y ahora debemos ser ciudadanos de primera y cumplir las normas. El fútbol queda ahora en segundo plano.