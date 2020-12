La servilleta que unió a Messi y al Barça cumple 20 años

En el año 2000, un pequeño chico de Newell's hacía locuras por los campos de Rosario. El agente Horacio Gaggioli se mudó a Barcelona y se llevó al pequeño Leo a la Ciudad Condal. El menudo 'crack' necesitaba, además, un tratamiento hormonal para poder seguir con su crecimiento. Así empezó la historia azulgrana de Messi, aunque no fue fácil de cristalizar.

Organizaron un partido de infantiles contra cadetes y llevaron a Carles Rexach, entonces de la dirección deportiva, se quedó absolutamente maravillado con el fútbol del argentino. Rexach se reunió con el famoso agente Josep Maria Minguella y Gaggioli en un restaurante poco después y, sobre una servilleta, se redactó el primer contrato de Leo Messi.

La servilleta reza lo siguiente: "En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas".

Hubo ciertas dudas con la operación por la compleja situación familiar y física de Messi, pero Rexach tomó la decisión y el FC Barcelona nunca podrá devolverle todo lo que ha recibido de las botas de Leo. Aquel primer documento, por cierto, está en la caja fuerte de un banco.

En un papel improvisado de un bar de Barcelona se empezó a fraguar una historia que dura dos décadas. En todo ese tiempo, Messi se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia, llevando al cuadro catalán a lo más alto de la cima.

No todos los componentes del conjunto azulgrana estaban de acuerdo con la proposición de Rexach. El papel firmado en la servilleta fue clave para la respuesta afirmativa de la familia de Leo Messi.

"Estaba en argentina cuando me hablaron por primera vez sobre un chico llamado Messi. Pensé que estaban hablando de un chaval que tenía 18, 20 años. Y ya que estaba en Argentina, fui a echarle un vistazo. Cuando me dijeron que el chaval tenía 12 años, me sorprendió un poco", rememoró Rexach en marzo de este 2018 a 'Sport'.