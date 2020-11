"La situación es un poco rara porque lo de fuera no ayuda"

Tras superar a la SD Huesca con una goleada 4-1, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ofreció unas declaraciones a los medios de comunicación para valorar la gran victoria de su equipo en la octava jornada de Liga.

El entrenador francés destacó la importancia de los tres puntos conseguidos a pie de campo: "Este partido era como una final. Ya habíamos hablado antes del partido que había que sumar y hemos podido conseguir nuestro objetivo. Sumamos tres puntos muy importantes para nosotros. El partido no ha sido perfecto, pero son cuatro goles. Siempre se habla cuando no marcamos o no jugamos bien. Como la situación es un poco rara, necesitamos mucha energía entre nosotros porque lo de fuera no ayuda".

En cuanto al primer tanto del belga, comentó: "En la primera parte tuvimos ocasiones. En el gol, Eden Hazard se mete entre líneas. Ha sido un buen gol, necesitábamos eso para entrar en el partido. Sabemos que podemos y debemos mejorar defensivamente, y ofensivamente hemos tenido ocasiones".

"Ellos querían buscar nuestra espalda, meter el balón por fuera y centrar… Controlamos más o menos bien sus recursos, sus puntos fuertes. No fue el mejor partido, pero después de los dos partidos de la semana pasada, donde pusimos muchas energías en el partido, hay que estar contentos. Sabemos que lo podemos hacer mejor y es lo que vamos a intentar hacer", añadió 'Zizou'. ​

Luego, compareció en la rueda de prensa telemática, donde fue cuestionado por el partido de Hazard: "Contento por su partido. El otro día jugó 20 minutos, ahora más. Sabemos de la calidad que tiene, ha metido un buen gol. Lo necesitamos en la primera parte porque luego el partido fue diferente después del gol. Se puede ver asociaciones entre jugadores. Hazard juega en la izquierda y la posición preferida de 'Vini' es la izquierda, veremos cómo lo vamos a hacer".

Sobre el motivo por el que el internacional belga no celebró el gol, el técnico galo respondió: "Está bien, no tiene molestias, contento. Está contento por su gol y sus compañeros por él. Es una victoria, cuatro goles y hay que estar contento".

También fue cuestionado el francés por el gran partido de Fede Valverde: "Fede está teniendo regularidad en lo que hace en el campo, es merecido. Es un jugador de muchos recursos y lo está demostrando. Me alegro por sus goles porque no es una faceta que suele tener, pero al final se trata de que un jugador mejore. Es importante".

Finalmente, Zidane se refirió al vital duelo de Champions ante el Inter: "Cambiamos porque había que cambiar, pero sin pensar en el partido del martes, solo en este partido. Sumamos y ahora hay que descansar. Hay que disfrutar de los tres puntos".