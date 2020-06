La última del Inter: 85 millones y Junior por Lautaro

El Inter de Milán no está dispuesto a dejar salir fácil a Lautaro Martínez. El cuadro italiano, informó 'Calciomercato', no aceptará menos de la cláusula de rescisión a no ser que entre un jugador en la operación.

De esta forma, según la fuente citada, el cuadro dirigido por Anotnio Conte habría propuesto al Barcelona una oferta de 85 millones de euros más Junior Firpo para dejar salir al argentino.

'Sport' asegura que el Barcelona no está dispuesto a desembolsar tal cantidad de dinero, y es que estiman que Lautaro Martínez, tras la crisis del COVID-19, no vale los 111 millones de euros de la cláusula.

Las posturas en las negociaciones entre el Inter de Milán y el Barcelona están lejanas. Ninguno de los dos conjuntos quiere dar su brazo a torcer y el tiempo corre.

Si bien la cláusula de 111 millones de euros expira el próximo 7 de julio, lo que podía provocar las prisas del conjunto azulgrana, el hecho de que el Barcelona no vaya a pagar los 111 'kilos' hace que se tomen las negociaciones con algo más de tranquilidad.

El Barcelona cuenta con que Lautaro fuerze la situación con el Inter de Milán y pida salir a un precio más asequible. De no hacerlo no acometerán su incorporación.

Las informaciones que colocan a Lautaro Martínez en el Barcelona le han pasado factura con su afición. Los 'tifosi' del Inter le culpan de la eliminación de la Coppa Italia ante el Nápoles en semifinales.