OFICIAL: LaLiga confirma la hora del Dépor-Fuenla y la fecha del 'play off'

Ya es oficial. El Deportivo-Fuenlabrada de la jornada 42 de Segunda División se jugará este miércoles 5 de agosto a partir de las 20.00 horas. LaLiga confirmó el horario del encuentro tras la decisión del Comité de Competición de poner el encuentro.

El Fuenlabrada ya mostró su optimismo y conformidad con la decisión del Comité de Competición, la cual consideró de justicia. El Deportivo de la Coruña, de momento, no se ha pronunciado.

De esta forma, y de presentarse los dos equipos, la fase regular de Segunda División terminará alrededor de las 22.00 horas del miércoles 5 de agosto tras el final del Deportivo-Fuenlabrada, con una plaza de 'play off' de ascenso en juego.

'Play off' de ascenso

Asimismo, LaLiga confirmó las fechas para la disputa del 'play off' de ascenso. A la espera de saber qué cuatro equipos la jugarán, las semifinales comenzarán el jueves 13 de agosto.

Ese será el primero de los partidos que decidirán qué equipo sube junto a la SD Huesca y al Cádiz a Primera División. La vuelta de la semifinal, que enfrentarán a Almería y Girona por un lado, y Zaragoza y un rival por determinar en el otro, se jugará el domingo 16 de agosto.

La gran final comenzará el jueves 20 de agosto, con el primero de los dos partidos que pondrán el broche a la temporada más larga. El domingo 23 se conocerá finalmente qué equipo asciende a Primera División.

Cabe recordar que el último partido del 'play off' de ascenso se jugará el mismo día que la final de la Champions League, el domingo 23 de agosto, y que podrían coincidir en hora.

'Caso Fuenlabrada'

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió este lunes, tras varias horas de reunión, que el encuentro aplazado por coronavirus de la última jornada de LaLiga SmartBank entre Deportivo de la Coruña y Fuenlabrada se debe jugar el miércoles 5 de agosto en Riazor.

El Fuenlabrada tendrá la opción de ganarse en el campo la opción de disputar el 'play off' de ascenso tras el fallo del Comité de Competición. Después de sufrir hasta 28 positivos por coronavirus en la expedición que se desplazó a Coruña y quedar confinados en un hotel en el centro de la ciudad, donde sigue parte de la plantilla de José Ramón Sandoval, el club madrileño peleó por defender en el terreno de juego de Riazor sus opciones deportivas.

El 22 de julio el Comité de Competición de la RFEF decidió incoar procedimiento disciplinario extraordinario al Fuenlabrada por haber viajado con casos positivos en su expedición. El partido se debía haber disputado dos días antes, cuando se celebró el resto de jornada de LaLiga SmartBank.

La decisión del Comité de jugarse el encuentro pendiente para cerrar la temporada regular de la división de plata del fútbol español, deja en el aire la última plaza para el ascenso. Con el ascenso directo certificado de SD Huesca y Cádiz, de momento Real Zaragoza, Almería y Girona son los tres equipos que disputarían el 'play off'. Al Fuenlabrada le valdría un punto en Riazor para certificar su pase y en caso de derrota sería el Elche el que pelearía por el ascenso a la elite.

El Deportivo de la Coruña decidió no presentarse en la mañana del lunes a los test PCR que le requirió LaLiga en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Sus jugadores están de descanso y el club gallego no ordenó su regreso al entender que la solicitud no se adecúa al protocolo ni a la situación de la competición.