¿Por qué LaLiga ha perdido tanto gol?

LaLiga ha perdido gol, otros campeonatos lo han ganado. Se han disputado pocas jornadas, pero la tendencia se venía dando campañas atrás. De hecho, es en el 'Calcio', tradicionalmente vinculado al 'catenaccio' y el juego defensivo, donde más goles por encuentro se promedia este curso: 3,7. Por si fuera poco, en el 47,37% de los partidos, casi la mitad, se han visto cuatro goles o más. El porcentaje es incluso mayor en Inglaterra, con un 48,89%, donde, además, se han llegado a dar nueve dianas en un mismo escenario, con el Aston Villa y el vigente campeón, el Liverpool, como protagonistas (7-2).

En España, sin embargo, en un 30,19% de los choques celebrados por el momento se han marcado apenas dos goles, mientras que sólo se han visto cuatro o más tantos en ocho partidos, el 15%. Una tendencia claramente opuesta no sólo a Inglaterra e Italia, sino también a la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa, que, hasta la temporada pasada -superando a LaLiga-, era la que menos 'chicharros' promediaba por partido en el siglo XXI.

He aquí un breve desglose del reparto de los goles en las grandes ligas europeas esta temporada:

Mientras en España se dan, de media, 2,15 goles por partido, las otras grandes ligas se disparan, desde la Serie A (3,74) hasta la Ligue 1 (2,79), pasando por las siempre prolíficas Premier League (3,72) y Bundesliga (3,08). Pero, ¿cuál es el motivo? Achacarlo al nuevo calendario derivado de la crisis del coronavirus, más intenso y compacto, no tiene mucho sentido, habida cuenta de que la situación de la competencia es bastante parecida.

Podría no resultar acertado señalar tampoco los compromisos internacionales de los mejores futbolistas de la Primera División española, pues no son los únicos que han disfrutado de menos descanso por defender los intereses de sus selecciones. El actual ‘Pichichi’ de LaLiga, Paco Alcácer (4), lleva once meses sin ser convocado. Pero los problemas del combinado de Luis Enrique y los equipos españoles se asemejan bastante; como si fueran de la mano.

No debemos obviar, no obstante, la gran influencia que ha tenido el talento extranjero durante el presente siglo en el campeonato español. De hecho, el declive goleador de los clubes españoles coincide, curiosamente, con el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín. En su última temporada como jugador del Real Madrid, el luso anotó 26 goles. Ocho menos que Leo Messi, uno más que Luis Suárez y cuatro más que Iago Aspas.

Por si fuera poco, Messi no atraviesa su mejor momento personal en 'Can Barça', con un solo tanto en cuatro partidos disputados, un dato muy alejado de sus promedios. Cierto es que el delantero del Atlético de Madrid y el capitán del Celta de Vigo, ambos con 3 goles cada uno, se mantienen en el ranking después de todo este tiempo. Ahora, eso sí, les acompañan caras 'nuevas', como las de Portu (3), Ansu Fati (3) o William Carvalho (2).

Del Real Madrid, sólo Vinícius Jr. ha marcado 2 de los 5 goles del equipo esta temporada, recayendo los otros tres en Sergio Ramos, Fede Valverde y Karim Benzema. Cabe señalar que a los de Zinedine Zidane les bastaron apenas 70 goles para proclamarse campeones de Liga el pasado curso tras años sobrepasando la barrera de los 100. También se anhelan los mejores años de Antoine Griezmann y Gareth Bale, que llegaron a marcar 19 y 16 tantos, respectivamente, en la 2017-2018. El francés anotaría otros 15 el curso siguiente.

El descenso a Segunda División del Girona de Christian Stuani (21 goles en la 17-18 y 19 en la 18-19), el traspaso de Wissam Ben Yedder al AS Monaco (18 goles en la 18-19) y la desaparición en combate de Borja Iglesias desde que abandonó el Espanyol (17 goles en la 18-19) han hecho también mella en un torneo que no anda precisamente sobrado de 'killers'. Como muestra, la entrada en el 'top 10' de Sergio Ramos el pasado año, con once goles, siendo defensa.

El declive de futbolistas como Diego Costa, que llegó a anotar 27 tantos en Primera División en la 2013-14, coincidiendo con el último título liguero del Atlético de Madrid, no sólo merman las estadísticas goleadoras del campeonato doméstico y, por tanto, su atractivo para el público internacional, sino que ponen también en un serio apuro al seleccionador de España, Luis Enrique, de cara a la Eurocopa del próximo año.

El asturiano no parece tener en mente al hispano-brasileño, cuya última aparición con el combinado nacional fue en julio de 2018, cuando Rusia apeó en octavos de final de la Copa del Mundo a los de Fernando Hierro. Tampoco Álvaro Morata, autor de 12 goles el curso pasado con el Atlético de Madrid. Una cifra lejana a las de los delanteros natos que, como Robert Lewandowski, por ejemplo, 'aterrorizan' a medio continente.

Pero las elecciones de 'Lucho' para el ataque de España tampoco resaltan especialmente. Rodrigo Moreno sólo marcó cuatro goles en Liga el año pasado; Mikel Oyarzabal, al que probó de falso ‘9’, diez. El más destacable fue, sin duda, Gerard Moreno, con 18. A ellos les acompañaron la última vez tres prometedores novatos como Ferran Torres (cuatro), Ansu Fati (siete) y Adama Traoré (cuatro). Tres de ellos, para más inri, juegan ahora en la Premier League.

Esto, unido al cada vez mayor número de equipos proclives a defender en bloque bajo en Primera -los que, precisamente, disponen de más ‘9’ puros en sus plantillas-, complica todavía más si cabe la ya de por sí delicada situación ofensiva de un campeonato que, acostumbrado a exportar su propio talento sin resentirse, ha empezado a perder a un ritmo acelerado el que había importado y, con éste, sus goles y su atractivo.