LaLiga trabaja ante un posible rebrote

LaLiga ha comenzado con buen pie la vuelta de la competición. En apenas cinco días se han disputado 25 encuentros entre Primera y Segunda con todos los equipos siguiendo el protocolo.

Ante un posible rebrote del COVID-19, Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que están trabajando en ello para tener todo previsto. Y es que el mandatario no quiere oír hablar de parar la competición.

"Estamos trabajando por si hubiese un rebrote. No ha terminado la pandemia. Requerimos concentración en ese aspecto", pidió Javier Tebas en los micrófonos de 'El Transistor' de 'Onda Cero'.

Lo que sí hizo Tebas es hacer un autoanálisis por el protocolo realizado. "Hay que hacer una reflexión sobre si lo que hacemos está bien. Un momento complicado, en el que estuve tocado psicológicamente, fue cuando Francia decidió suspender su Liga", explicó.

Tebas habló de un único incidente en la primera jornada, el del espontáneo que saltó en Mallorca. "En general han salido las cosas bien, pero no puedo entender lo que pasó con ese espectador que saltó al campo", aseveró.

Otro de los temas tratados fue la renuncia de Iker Casillas a presentarse a las elecciones de la RFEF. "Lo que me preocupa es lo que dice. Tenía mucha ilusión por presidir el fútbol español y que diga que las elecciones no son transparentes... eso es lo que me preocupa. Casillas tenía bastantes posibilidades de ganar las elecciones", aseguró el presidente de LaLiga.