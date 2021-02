"¿Las lesiones? No soy el que tiene que responder, yo casi nunca estoy lesionado"

Kroos cree que el Real Madrid tendrá que saber sufrir en Bérgamo. Los blancos visitan al Atalanta en la ida de octavos, un equipo que puede hacer mucho daño al ataque: "Nosotros queremos siempre el balón, pero creo que nos medimos a un equipo que juega de otra manera. Nos tenemos que adaptar al partido".

"Pero siempre intentamos hacer nuestro juego. Son octavos de Champions y fuera de casa... Seguro que nos espera un partido difícil", agregó el alemán.

Kroos fue cuestionado por las bajas y por la habilidad del Madrid para responder en los momentos más complicados: "Entonces nos toca hacer buen partido (risas). Sabemos la situación todos. Tenemos que hacer como últimamente, estar más juntos. Si faltan muchos jugadores, pues tenemos que dar un poco más cada uno y estar juntos. Juntos podemos hacer buenas cosas".

El centrocampista fue más allá en otra de las preguntas sobre las lesiones: "No soy la persona adecuada para responder esto. Yo casi nunca estoy lesionado y no sé qué hacen los jugadores lesionados, no sé lo que hacen en casa, ni cómo hacen la rehabilitación, ni estoy en sus cuerpos... Yo sé lo que hago yo, pero no sé qué pasa. Nos molesta tener tantas lesiones, claro".

Con o sin bajas, Kroos tiene claro que se la juegan: "Es una final para nosotros. Para mí, la Champions empieza ahora. Estos son los partidos que queremos. No solo por las bajas será difícil, ellos son muy buen rival. Hacen un buen fútbol, atacan muy bien y hay que intentar controlar su juego con balón. Seguro que nos toca también defender bien".

Al alemán le preguntaron si se sentía líder de los suyos: "No es importante cómo me veo, yo hago las cosas como siempre. Siempre intento decir mi opinión y fuera y dentro del campo y luego juego igual. Hay muchos jugadores que también me ayudan, como Sergio (Ramos) o Luka (Modric). Mi trabajo no cambia mucho por las bajas, siempre doy el máximo para el equipo dentro y fuera del campo".

"Lo que hacemos últimamente es dominar, sí. No siempre funciona y es normal que ningún medio del campo pueda dominar siempre. Llevamos muchos años e intentamos seguir así. Nuestra idea es ser el mejor centro del campo para ayudar a los delanteros y los defensas. Jugamos para el éxito del equipo, no para que la gente diga que somos muy buenos", prosiguió.

Kroos también se refirió al beneficio económico en caso de victoria, aunque prima lo deportivo: "Como yo quiero mucho a mi club, quiero lo mejor para el club. Pero yo primero soy jugador y pienso lo que puedo conseguir en el lado deportivo. Yo quiero éxitos como jugador y estoy aquí para ganar partidos. Si luego ayudamos al club, perfecto".

Otro de los temas que trató el germano, además de la pregunta de moda entre Haaland y Mbappé, fue la salud actual del fútbol español, algo alejado de los éxitos de antaño: "Durante muchos años, han ganado los españoles en Europa y ahora, no. Es normal que equipos que han ganado mucho tengan tiempos más difíciles, pero no se puede decir que los españoles son peores que los ingleses y los alemanes. Cada año, peleamos todos por ganar y en general el nivel en España es bueno, y más esta temporada. Esta temporada es muy difícil ganar partidos de Liga, antes ganábamos cuatro o cinco a cero. Ahora es raro".