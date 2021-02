Kroos tuvo que elegir entre Haaland y Mbappé... ¡y prefirió a Benzema!

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, no solo habló del encuentro ante el Atalanta en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions. El alemán tuvo que responder a la pregunta de moda.

"¿Haaland o Mbappé? Son dos muy buenos y pueden ayudar a sus equipos, es normal con la calidad que viene. Pero ante el Atalanta no me ayudará ninguno. No me ayuda ni uno ni otro. No es mi tema", aseguró el centrocampista.

Sin embargo, algún periodista no se conformó y volvió a sacar el nombre de los dos 'cracks' de moda. Pero Kroos anduvo rápido para no 'mojarse' y, de paso, piropear a un compañero.

"Último minuto. ¿A quién lanzas la falta para que remate? ¿A Mbappé o a Haaland?", le cuestionaron. Pero Kroos no entró al trapo: "A Benzema".