Las mofas a Messi tras el 2-8: "Quería irse de vacaciones"

Ser el mejor tiene sus pros y sus contras. En el éxito eres el número uno, pero en la derrota te conviertes en el centro de la diana de mofas, burlas y críticas.

Mehmet Scholl, ex jugador del Bayern, fue una de las voces que atizó a Leo Messi tras el 2-8. Y lo hizo tirando de ironía: "Las opciones no eran del todo malas para él: tenía vacaciones al día siguiente y el entrenador que no quieren también estaba fuera".

No fue el ex futbolista del cuadro bávaro el único que puso el punto de mira en el argentino. Ya subrayó Leon Goretzka tras el partido que para nada sentía lástima del '10': "No me dio pena ver a Messi así. Me he divertido mucho".

La prensa alemana, por su parte, extendió las críticas a todo el equipo azulgrana. Titulares como "destrucción" y "humillación" ilustraron la versión online de 'Bild', aunque también incidió en el argentino en su portada.

"El Bayern humilla a Messi", publicó, un mensaje acompañado de una imagen de desolación del '10' y otra de euforia de Gnabry y Müller.