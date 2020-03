"Las pérdidas podrían llegar a 7.000 millones de euros"

La propagación del tristemente célebre COVID-19 ha supuesto un tremendo inconveniente para el mundo del fútbol que está viviendo una situación única e inesperada.

El patógeno ha obligado a detener por completo la actividad del balompié y ya hay un gran temor a las consecuencias económicas que esto puede generar.

Sobre las mismas habló en 'RAC1', Jaume Roures, responsable de Mediapro, que dejó bien claro el tremendo golpe que supone esta crisis para el fútbol y la gran necesidad de que las temporadas puedan reanudarse y completarse.

"Lo más importante es acabar la temporada. No es tan importante saber cuándo empezará la próxima temporada", comenzó explicando antes de dar cifras.

"Si no se acaba esta temporada, se perderá el 30% de los ingresos, el fútbol europeo perdería más de 7.000 millones de euros. El fútbol no se lo puede permitir", analizó Roures.

Para terminar, el catalán valoró las posibles fechas para el regreso de las competiciones. "Los únicos calendarios viables son los que llevan a terminar más allá de junio. Esto no debe ser un problema, es una situación de fuerza mayor. Si los contratos no terminan, los futbolistas no cobran. Serán los primeros interesados en terminar cuando sea", sentenció.