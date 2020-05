"Lautaro va a aprender mucho en el Barcelona"

Lautaro Martínez es uno de los grandes nombres en el mercado del Barcelona. El argentino es el gran deseo para la delantera y un ex jugador azulgrana como Hristo Stoichkov ya lo ve allí.

"Tiene que entrenar, debe entrar en ese sistema de juego, pero Lautaro Martínez tiene una gran capacidad. Va a aprender mucho en el Barcelona", dijo el ex futbolista búlgaro en 'TyC Sports'.

Stoichkov explicó que él estuvo "ocho años en el Barcelona jugando tanto en la izquierda como en la derecha". "Todo el mundo es suplente y titular, depende de cómo te entrenes en la semana", advirtió.

Lautaro "tiene un gran profesor como Luis Suárez" y "va a entenderse mcuho más con Messi, Griezmann y Dembélé", cree el ex futbolista del Barcelona.

"Le gusta mucho competir, no solo marcar goles. Crece cada día. Yo creo que este año lo está demostrando. La cuestión no es si puede jugar o no, lo importante es competir", auguró Stoichkov.

También habló el búlgaro sobre la 'Albiceleste'. "Hay una generación muy buena. Messi, Agüero, Di Maria... tiene un equipazo. Yo estaba convencido de que Argentina iba a ganar el Mundial de Brasil", confesó.

"Argentina dará una alegría muy grande. Messi se lo merece y el resto del equipo, también. Las finales perdidas han influido muchísimo y se notan las lágrimas. Pero esto es deporte", aclaró Stoichkov.