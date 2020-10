"Le pedí a Joao Félix que hiciera 10 goles... al día siguiente firmó tres"

El Atlético pagó 126 millones de euros por Joao Félix, llamado a ser uno de los mejores jugadores del futuro. Una cifra que puede ser una carga.

Tiene Joao Félix la responsabilidad de desmostrar que merece cada euro. Ante el Salzburgo en la Champions dejó claro que puede ser determinante y decidir partidos.

Bruno Lage, su ex entrenador, confesó a 'AS' una anécdota que recordará siempre. "Había hecho dos o tres meses fantásticos, pero de repente estuvo dos o tres partidos sin marcar y la prensa empezó a criticarle. Tenía 18 años y cuando vi que la presión le afectaba le dije: 'Quiero que te diviertas, que demuestres lo que sabes y metas diez goles hasta el final de la temporada'. Al día siguiente ganamos al Eintracht por 4-2, Joao Félix les hizo tres. Después del partido pasó a mi lado y me dijo que solo le quedaban siete...", echó la vista atrás.

Porque Joao Félix está acostumbrado a todo tipo de presión y nada le afecta. "A él la presión le llegó muy pronto. Primero, la de llegar a un club profesional a los 14 o los 15. Después, la de debutar con el primer equipo o la de ir convocado con Portugal. El hecho de costar 126 'kilos' no le afecta, esa presión es la misma que la que tenía cuando jugaba en el Benfica", opinó.

Bruno Lage cree que triunfará en el Atlético. "Lo más importante es que esté cómodo. Jugar en un 4-4-2 o en un 4-3-3 depende de las dinámicas. En cualquiera de las posiciones de arriba Joao rinde a un gran nivel. Yo creo que juega mejor como delantero o como segundo punta", señaló.

"Con su talento va a ser uno de los grandes jugadores del futuro. En Portugal tenemos el caso de Cristiano, pero no tenemos que estar diciendo si Joao Félix va a ser o no su heredero. Lo que hizo CR7 es extraordinario, a Joao Félix le queda un largo camino por recorrer. Lo tiene todo para ser un referente mundial. Ya tiene la presión de un equipo, la de los 126 millones, la de ganar... No hay que meterle también la de ser el sucesor de Cristiano", finalizó.