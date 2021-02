"¿Lenglet? No es justo ir a por un solo jugador"

El FC Barcelona recupera este miércoles (19:00) el partido de la primera jornada con el Elche. En rueda de prensa, Ronald Koeman atendió a los medios de comunicación e hizo un extenso repaso a la situación azulgrana.

Comenzó hablando sobre si se puede quitar la espina del Cádiz contra el Elche: "Es un contrario que vista su victoria contra el Eibar, vendrá con confianza. Lucha por no bajar. Es un partido complicado y ya vimos que vienen quizá para encerrarse, no sé si tan atrás como el Cádiz, pero dependerá mucho de nosotros mismos y nuestro juego con balón, además de defender bien en momentos importantes".

Las concesiones atrás y Lenglet: "Tenemos que analizar el estado del equipo, el físico de cada jugador, la confianza, y sabemos que nos ha costado puntos y partidos donde cometimos errores individuales. Pero no es justo ir a por un jugador porque tuvimos oportunidades de sentenciar. Una vez más creamos muchas ocasiones y la efectividad no es la que debe tener un equipo como el Barça. Hay más cosas donde nos dejamos puntos".

"Hablé por la mañana con Clément. Es un jugador serio, un profesional, que se toma esto muy personal. No podemos culpar a un solo jugador por perder puntos. Claro que lo puede hacer mejor, pero hay otros jugadores que también han cometido errores, sobre todo en ataque, donde pudimos sentenciar el partido o marcar un segundo gol para estar más tranquilos. Con un 2-0 los errores atrás no son tan decisivos. Todos debemos analizar lo que ha pasado, pero no se puede decir que todos los problemas sean por su culpa", continuó.

"Uno tiene que tomar decisiones como entrenador. Un jugador tiene que estar convencido, debe demostrar confianza en sí mismo y dependerá también del estado físico y mental. No solo por Lenglet, también por otros jugadores. Lo que tenemos que hacer es buscar a los mejores para este partido", incidió sobre si el central francés volverá a jugar contra el Elche.

Haaland y Mbappé: "No es momento de hablar de otros jugadores. Estamos jugando partidos importantes, lo que hagamos ahora puede ser el futuro del club, esperamos a un nuevo presidente... Debemos concentrarnos en lo nuestro. Lo que viene es decisivo y nos concentramos en esto, que es más importante".

Las palabras de Toni Freixa y su supuesto inversor: "No sé si esto es verdad, porque mientras yo no hable con el nuevo presidente no podré decir nada. Hay que esperar a ese momento y el nuevo presidente marcará el futuro del entrenador, del equipo, de las posibilidades que hay... Yo esperaré hasta el día 8 de marzo".

Se juega la temporada en unas semanas: "Siendo jugador del Barça sabes que siempre tienes que ganar, pero en esta fase nos jugamos mucho. Sabemos que hemos tenido muchos partidos últimamente, que nos hemos dejado partidos, pero hemos ganado diez y empatado tres y me siento decepcionado por perder los puntos en casa, pero tenemos que seguir en esta trayectoria. Si sigues fallando, llega un momento en el que no tienes posibilidades de hacer nada".

¿Qué partido es más importante? ¿El de Sevilla de Liga o el de Copa?: "Aún creo que podemos luchar por la Liga. A cada equipo le puede costar ganar, ya lo hemos visto recientemente. Los partidos que tenemos ahora son muy importantes y sabemos que en Copa debemos remontar, pero no soy de pensar que ese es el más importante. Podemos hacer cosas en los dos. Esa semana tenemos tres partidos vitales en nuestra ambición por luchar por algo y es complicado. Tenemos que remontar en casa contra el Sevilla sin público, que con público, el ambiente es diferente y es más fácil remontar".

Sensaciones de Ronald Araujo: "Está mejorando. No llega porque aún no ha entrenado con el grupo, está con los fisios, pero sigue mejorando. Primero tendrá que estar con sus compañeros para ver cuáles son las sensaciones, pero hay dudas en ese sentido porque tenemos que esperar. Está el fin de semana, veremos si el próximo miércoles... No es bueno dar una fecha concreta. Dependerá de cómo vaya mejorando de su lesión".

Disgusto de la afición: "Sabemos que en este mundo todo puede cambiar en dos días. Las sensaciones de la gente, la opinión de la prensa... Tenemos que aceptarlo y seguir adelante. El resultado del otro día del Madrid y el del Sevilla nos han hecho daño, pero tenemos que seguir adelante. Es un momento para que la gente experimentada y los capitanes creen un ambiente adecuado. Es importante que además de hacer nuestro juego, pongamos energía y mantener una imagen".

¿Hará cambios en el once contra el Elche? ¿Se apostará más por los filiales?: "Damos muchas oportunidades a los jóvenes. Creo que es un momento muy importante de nuestra temporada como para coger más gente aún. Siempre pienso en dar oportunidades a los jóvenes, pero para sacar las castañas del fuego necesitamos a los experimentados. Y ya tenemos muchos jóvenes, jugamos con gente con 18 o 19 años, pero debemos apoyarnos en la experiencia del equipo".

"Es normal que el ánimo haya bajado un poco, pero es bueno que en nuestro deporte haya tres partidos por semana. Si ganamos nos pondremos segundos en la tabla y todo se verá muy diferente", espetó respecto al estado anímico de la plantilla del Barça.

¿Dónde cree que reside el problema de efectividad?: "No es que no creamos, peor sería si no creásemos ocasiones. Sería lo peor por nuestra idea de jugar, pero tenemos que pedirles más efectividad a los jugadores de arriba. Contra el Cádiz tuvimos para meter el segundo, que te ponías 2-0 y no acababas empatando. El porcentaje de efectividad es muy bajo para un equipo como el Barcelona".

En este sentido, Griezmann y Dembélé son de los que más están sufriendo para marcar: "Hay que analizar qué oportunidades han tenido. Antoine tuvo mucha el mes pasado, ahora le ha costado. Ousmane tuvo tres o cuatro ocasiones y dos oportunidades grandes de las que debió marcar una. Nos falta más efectividad de varios jugadores desde el mediocampo hacia arriba".

¿Y él? ¿Cómo está Ronald Koeman?: "Yo estaba fatal después del resultado del domingo porque me siento responsable, pienso siempre en cómo mejorar las cosas, y me afecta. Pero si yo bajo mis ánimos y no tengo confianza y no le digo al equipo que podemos... Ningún equipo va a ganar todos sus partidos. La distancia es menor que hace tres semanas y dependerá de los próximos partidos, en los que dbeemos hacerlo todo. Mientras tengamos esperanza, debemos ir a por todas".

A Koeman se le afeó que quizá esté protegiendo demasiado a los jugadores, que no tenga un tono crítico hacia el rendimiento del equipo: "Dentro del vestuario sí lo tengo. Mi trabajo es analizar, hablar y hacer ver a los jugadores qué errores cometimos. Individualmente también, así hablo claro. Lo que no me gusta es criticar a través de la prensa, eso no es bueno. Si tengo que hacerlo es uno contra uno con los jugadores, a mí me gusta ser directo, pero de puertas para fuera tenemos que proteger a los jugadores y mantener una buena comunicación con ellos".

"Puede ser porque nos haya costado puntos y partidos, pude ser miedo cuando solo tenemos un gol de diferencia, que nos cuesta jugar tranquilamente los últimos minutos, porque fallamos las oportunidades de sentenciar... Tenemos también muy mala suerte. A veces parece que nuestros rivales, con poco que hacen, nos marcan. Y nosotros tenemos mucho porcentaje de balón y de ocasiones y acabamos en 1-1. Eso lo tenemos que mejorar", insistió sobre los problemas con el gol y la debilidad atrás.

¿Le falta un líder al Barça en el campo?: "Tenemos líderes, capitanes, en el equipo. Están Piqué, Sergi Roberto ahora no puede, Jordi Alba es un tipo experimentado, Busquets en el medio, Messi arriba... Hay suficiente personalidad, pero estos deben marcar el camino. Tienen mucha personalidad, han ganado muchas cosas y tienen que mostrar a los jóvenes cuál es el camino, poner la energía que nos falta... Ellos son muy importantes".

Los errores que le han costado puntos al equipo. ¿Desconectan los jugadores?: "Quizá sí. A veces el problema es que no marcamos el segundo y eso significa que por un error no marcas. Son cosas diferentes que debemos hacer mejor. Tenemos que aceptarlo, hablamos de ello, y el equipo es lo suficientemente bueno como para coger una buena racha. Seguimos vivos, aún jugamos para ganar títulos y claro que debemos seguir aún más concentrados".