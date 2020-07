Leonardo respondió a Juninho por Neymar: "Que no hable de nuestros jugadores"

Hay un cruce de declaraciones claro en Francia. Es entre el PSG y el Olympique de Lyon. Su detonante fue Juninho Pernambucano y su dinamita, Neymar. El director deportivo 'gone' criticó a su compatriota por fichar por el conjunto de la capital gala solo por dinero y Leonardo, homólogo, le respondió en 'RMC Sport'.

"No entiendo por qué Aulas habla tanto sobre el PSG. Ahora, Juninho habla sobre el PSG y Neymar. Sería mejor hablar sobre su club. No estamos hablando de la situación del OL. Le pedimos al Olympique de Lyon que no hable sobre nuestros jugadores y nuestro club", dijo.

A su juicio, no es la primera vez que sus rivales en la Ligue 1 hablan sobre ellos. Está harto de que así lo hagan y de ahí que pidiera en esta entrevista que no vuelvan a hacerlo. En su opinión, además, el Lyon no suele decir nada sobre ellos cuando se les pregunta.

No podrán resolver sus diferencias sobre el terreno de juego hasta la próxima temporada, pues el fútbol en Francia quedó suspendido definitivamente hasta que la bola eche a rodar en el curso 2020-21. Lo seguro es que los PSG-Olympique de Lyon tendrán morbo en el futuro próximo.