Lewandowski, un androide aún lejos de los récords de 'hat tricks' de Messi y CR7

El domingo, Robert Lewandowski dejó en anécdota la expulsión de Alphonso Davies con un 'hat trick' en la primera mitad. Esta vez devoró al Stuttgart, que asistió indefenso a la enésima cita con el gol del polaco, que se asoma a cifras histórica.

Ya suma 35 goles en esta Bundesliga y a falta de nueve jornadas, tiene a tiro de cinco el récord de Gerd Müller. En la temporada 1971-72, el 'Torpedo' fijó el máximo de tantos en una temporada en Alemania con 40. Y a este ritmo, Lewandowski va a pulverizarlo.

Después de llevarse el 'The Best' de la FIFA, Lewandowski no solo mantiene sus números, sino que los mejora. Esta temporada ya ha metido más goles en Liga que los 34 de la campaña pasada. Y está a 13 de igualar los 55 que hizo el curso anterior en total, el tope de su carrera.

Su 'hat trick' del domingo es el tercero que logra en esta campaña. Y para darnos cuenta de lo que significa esto, solo cuatro futbolistas han conseguido más durante una sola campaña en las grandes ligas europeas en el siglo XXI.

Son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mario Gomez y Luis Suárez. Precisamente el polaco ha sido, tras Luka Modric, el único en romper la hegemonía de los dos astros en los grandes premios individuales. De hecho, es prácticamente seguro que no ganó el Balón de Oro porque no se entregó, pero sí se llevó el 'The Best'.

Y si este dato nos sirve para ver lo que es el delantero del Bayern de Múnich, también nos ayuda a volver a poner encima de la mesa lo que han sido Cristiano y Messi. Ahora que hablamos del relevo de Erling Haaland y Kylian Mbappé, es importante no perder la perspectiva. Quizá nunca lleguen a igualar las cifras del portugués y el argentino.

Decíamos que solo cuatro han hecho más de tres 'hat tricks' en una temporada. Entre esos cuatro han superado el hito siete veces, y a Cristiano y Messi les pertenecen cinco. Estamos hablando de que en cinco temporadas distintas han sido capaces de hacer un triplete en cuatro o más ocasiones.

Aquí, el rey es Cristiano Ronaldo. A lo largo de su carrera ha hecho 57 'hat tricks' y marcó el récord en una sola temporada en siete, en la 2011-12. Tres años después, en la campaña 2014-15, se 'quedaría' en seis; los mismos que firmó Lionel Messi en la citada 2011-12 donde si uno metía tres el sábado, el otro marcaba cuatro el domingo.

Pongamos un dato muy representativo. Si Cristiano Ronaldo hizo ocho tripletes en una temporada, eso significa que marcó en ocho partidos el 68,57% de los goles que Robert Lewandowski ha metido en 25 encuentros de Bundesliga esta temporada. Si los números del polaco son de otro planeta, ¿dónde dejamos los de estos tipos?

Sus batallas propias de un anime son inolvidabes. En ese mismo curso 2014-15 en el que el '7' conseguía seis 'hat tricks', Messi le siguió con cinco. Solo el Mario Gomez de 2011 se cuela en esa lista con cinco, junto al sensacional Luis Suárez de la 2015-16 que hizo cuatro tripletes. Los mismos que Cristiano en la 2010-11.

Pero ¿y si damos otro paso? No nos quedemos solo en 'hat tricks'. ¿Y si sumamos también los póker, repóker y más allá? Nos encontramos otra vez con la misma bestialidad. En la 2011-12, Leo Messi consiguió meter tres o más goles en un partido hasta ocho veces, mientras Cristiano lo hizo en siete esa misma campaña. La mejoraría en la 2014-15, igualando los ocho del argentino tres años antes.

Ahí, Robert Lewandowski vuelve a aparecer con sus números biónicos de este curso, pero lejos aún del binomio brutal con cuatro. Y nuevamente, ¿quiénes se cuelan en el listado de tres goles o más? Otros '9' legendarios como Luis Suárez (seis en la 2015-16) y Mario Gómez (cinco en la 2010-11).