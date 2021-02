"Lo mejor que podíamos hacer Achraf y yo era irnos del Madrid"

Theo Hernández y Achraf Hakimi se reencuentran este fin de semana en el 'Derby della Madonnina', en el que ambos estarán enfrentados. Desde Madrid hay quien lo verá con cierta envidia porque el francés y el marroquí se han convertido en capitales para Milan e Inter.

Entrevistado por 'DAZN', el lateral izquierdo francés dijo no entender por qué el Real Madrid no les dio continuidad, pero habló convencido de que tomó la decisión correcta. Y lo cierto es que el tiempo, viendo su crecimiento, le ha acabado dando la razón.

"No esperaba que el Madrid nos dejara ir, pero no estábamos jugando y lo mejor que podíamos hacer era marcharnos, porque si estás ahí y no juegas, no estás feliz por no tener las oportunidades que quisiera. Achraf y yo lo hicimos lo mejor que pudimos y ahora estamos aquí en Milán", explicó Theo.

Sobre su ex compañero y ahora rival, elogios: "Achraf es un jugador increíble, tiene mucho talento, velocidad, calidad, más o menos nos parecemos. Lo conozco personalmente y hemos pasado mucho tiempo juntos, es un buen tipo y un gran amigo. ¿Qué le diré en el derbi? No le diré nada, en el campo somos enemigos, pero fuera de él somos buenos amigos".

Theo tiene un impacto mayúsculo a nivel ofensivo. La campaña pasada metió siete goles y en esta lleva cinco; el último, en el empate contra el Estrella Roja en Europa League. Ser tan ofensivo es lo que le gusta: "Cuando recupero el balón y miro a portería, en mi cabeza solo está marcar".

Decía Maldini que el francés podía convertirse en uno de los tres mejores laterales izquierdos del mundo. Theo coge el recado: "Estoy de acuerdo, creo que puedo llegar a serlo con mi trabajo. Y tengo que currar y más duro día tras día. Ahora me centro en hacerlo lo mejor posible y que sea la gente la que me juzgue".

Además, aún espera a esa primera llamada de la Selección Francesa. Es para la que quiere jugar, como hace su compañero Lucas Hernández: "Lo que tengo que hacer es trabajar cada día y esperar la convocatoria. Yo nací en Marsella y crecí en España, pero me siento francés. Mi familia está en Francia y yo soy francés".

Por último, entró a analizar el derbi contra el Inter: "Aquí en Milán, todos los derbis son importantes, pero ciertamente este lo será aún más por la posición y los pocos puntos que nos separan. Será un partido duro e intenso, pero creo que será muy bueno. ¿A quién temo más? A nadie, nosotros haremos nuestro partido y lucharemos por ganar".

Cuestionado por Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernández alucina con él: "Tener a Ibra en el equipo es un plus. Lo que me impresiona es su físico con 39 años, es increíble cómo sigue estando en el campo y cómo ayuda a los compañeros".

"Está encima de todos, cuando cometemos un error nos dice que tenemos que dar aún más. Es una gran prsona y un compañero excelente. A veces se enfada y nos regaña, pero tiene todo el derecho de decirnos lo que tenemos que hacer", concluyó.