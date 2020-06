Lo que el Madrid se ahorraría con las ventas de Bale, James y Mariano

Los clubes tendrán que seguir ajustándose el cinturón si los aficionados no pueden entrar a los estadios hasta enero de 2021. Poco a poco, la economía se está reactivando, pero no es suficiente como para mantener el nivel de salarios del primer equipo.

El Madrid buscará aliviar su masa salarial después de haber llegado a un acuerdo con la plantilla para reducir los sueldos en un 10%, porcentaje que ascendería si continúa la crisis y que tendría que negociarse.

El club blanco hará una criba en el mercado de verano y en la lista hay varios jugadores que están cerca de la puerta de salida como son James y Mariano. Bale, que ya estuvo con un pie fuera en el pasado mercado estival, siembra mayores dudas.

Como indicó el diario 'AS', si el Madrid logra darle salida a estos tres futbolistas, tendría un ahorro considerable, puesto que pasaría a no pagar unos 54 millones de euros al año. El sueldo de Bale alcanza los 29 'kilos', cantidad que no está directamente relacionada con su nivel sobre el terreno de juego.

El colombiano James se lleva 17 millones, pero su baja es más que probable y podría fichar por el Atlético de Madrid, que ya prepara alrederdor de 35 millones para la operación.

En un último lugar se encuentra Mariano. Con solo 35 minutos sobre el césped en lo que va de temporada, el delantero cuesta ocho millones. Y el principal problema para encontrarle acomodo a estos futbolistas son sus elevadas fichas, que los clubes no querrán pagar en tiempos de crisis.

Mientras tanto, el Madrid sabe que, además de bajar los gastos también tiene que pensar en aumentar sus ingresos de cara a posibles nuevas incorporaciones. Pogba, que saldrá este verano del United, sigue siendo el sueño de Zidane y Camavinga también suena con fuerza. El reto y la necesidad están ahí.