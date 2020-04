Los 10 mejores anuncios de fútbol de la historia

Nike 1996: Cantoná, Ronaldo, Kluivert, Figo... en el infierno

La multinacional norteamericana tiró de imaginación para crear un anuncio que marcó a toda una generación. Los mejores jugadores del planeta se enfrentaban a una selección de bestias agresivas con la permisividad de un árbitro ciego. Al final, Maldini corta un balón, Kluivert cabecea, Brolin hace una chilena y Ronaldo se luce para asistir a Cantona, que destroza al portero con un cañonazo tras decirle en francés 'Au revoir'.

Nike 1998: Brasil, en el aeropuerto

Romario, Ronaldo, Dunga -¡como jugador, claro!-, Leonardo, Roberto Carlos y Denilson se divierten en un aeropuerto tras retrasarse su vuelo en otro de los anuncios históricos de los años 90. Ni los miembros de la seguridad del aeropuerto ni los propios turistas pueden detener a un equipo que deleitó en el Mundial de Francia ese mismo año. Atentos al cameo de Eric Cantona desde el avión.

Nike 2000: 'La Misión', con Figo, Guardiola...

Nike escenifica el robo del bien más preciado en un museo. En este caso, un fantástico equipo de jugadores, entre los que destacan Davids, Figo o Guardiola, tienen que entrar a conseguir el balón, custodiado en un casi acorazado edificio. Dirigidos por Van Gaal y con unas botas y un balón como arma, las estrellas logran su botín.

Nike 2002: 'La Jaula', el Torneo Secreto

El Mundial de Japón y Corea dio para mucho. También, para que Nike inventara un torneo ficticio con un presupuesto multimillonario en el que, una vez más, Cantona aparecía, esta vez como árbitro. Los futbolistas disputaban diversos partidos de 3 contra 3 que coronaron un campeón, el equipo formado por Henry, Totti y Nakata. Otros jugadores importantes que participaron fueron Luis Enrique, Digo, Ronaldo, Ronaldinho, Davids... pero mejor disfrútalo tú mismo.

Adidas 2004: Beckham, Zidane, Del Piero, Raúl y Kahn... en moto a Lisboa

Adidas, con su ya clásico eslogan 'Impossible is nothing', promocionó la Eurocopa de Portugal con un curioso camino hacia Lisboa en moto de los principales jugadores del mundo. No es tan bueno como otros... pero tiene su gracia.

Adidas 2006: El partido de dos niños con sus jugadores favoritos

Elegido mejor anuncio del Mundial de Alemania, todo el mundo recuerda cómo estos dos pequeños elegían uno por uno a sus jugadores favoritos para disputar una 'pachanga'. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con este tipo de encuentro? Cissé, Kaká, Zidane, Beckham, ¡¡Beckenbauer!!, ¡¡Platini!!... ¿a quién hubieras elegido tú?

Nike 2008: Conviértete en... ¿Van Persie?

El anuncio de Nike con motivo de la Eurocopa de 2008, titulado 'Take it to the next level', nos sitúa en la piel de un futbolista y su avance hasta la cima mundial. No lo deja claro, pero por las imágenes parece ser que la multinacional norteamericana pretende situarnos en el lugar de Van Persie. Aparecen en el vídeo desde varios jóvenes desconocidos hasta Cristiano, Rooney, Cesc, Ibrahimovic, Ronaldinho o Van Nistelrooy.

Nike 2010: ¿Y si tu selección ganara el Mundial?

En uno de los anuncios más emotivos que se le recuerdan, Nike planteó varias hipótesis de una final del mundial y desarrolló qué sucedería si ganaban Costa de Marfil, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal... pero ganó España.

Nike 2012: Francia contra Holanda... ¿o más que eso?

Francia y Holanda empatan a uno en lo que está siendo un partidazo. De repente, Sneijder centra al área y...

Nike 2014: Otro partido callejero

Apoyada en la idea de Adidas del típico partido en la calle entre dos niños con sus amigos, Nike lanzó en 2014 un entretenido comercial en el que los propios chavales se convierten en Cristiano Ronaldo, Neymar, David Luiz, Iniesta... De repente, el choque se traslada a un estadio repleto y el anuncio acaba con uno de los jóvenes anotando el penalti de la victoria. Ya lo dice Nike en el comercial, 'Risk Everything'.

BONUS: Anuncio exclusivo de Adidas para Japón en 2002

BONUS 2: ¡Nos habíamos dejado este mítico anuncio de Nike en 2004!