Los clubes de la Eredivisie que ya están clasificados para competiciones europeas

Es oficial. La Eredivisie se ha acabado. El primer ministro de Países Bajos anunció recientemente que no habría fútbol en el país hasta septiembre, así que la Federación tomó la dura decisión. No habrá campeón, ascensos ni descensos, pero sí clasificados a competiciones europeas.

En su comunicado oficial, el organismo informó de que los equipos que actualmente están en las posiciones europeas de la tabla serán los que vayan a estos torneos. De esta forma, ya hay cinco conjuntos que pueden empezar a prepararse mentalmente para ello.

El Ajax y el AZ Alkmaar entrarán a la fase previa de la Champions League. Son los líderes de la clasificación empatados a puntos. Uno de los entretenimientos de la hipotética reanudación de la Liga era comprobar quién se llevaría el gato al agua, pero no será nadie. Ambos van a la máxima competición continental sin levantar el trofeo.

El Feyenoord, como tercer clasificado, jugará la Europa League. No hay discusión respecto a su puesto: tiene 50 puntos, seis menos que los dos líderes, y uno más que su perseguidor más cercano. Este y la entidad que tiene por debajo disputarán también dicho campeonato.

Son el PSV y el Willem II, con 49 y 44 puntos, respectivamente. El siguiente clasificado en la tabla fuera de zona eueopea es el Heracles, con una gran diferencia de unidades menos, así que no queda duda de que ellos son los elegidos. En resumen, todos los clubes mencionados estarán en las competiciones europeas de la temporada 2020-21.

Hay que tener en cuenta que la clasificación a la Europa League ha sufrido una modificación. En Países Bajos, son el tercero, el campeón de la Copa y el vencedor de un 'play off' entre el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo los que irían al torneo. Con la final de la Copa cancelada, la Federación tiró de inventiva.

La plaza que le correspondería al campeón de la Copa se la quedó el PSV -que debería jugar el 'play off' antes descrito-, y la que le correspondería al campeón del 'play off' se la quedó el Willem II. ¿El motivo? Son los mejores clasificados y ni la Copa ni el 'play off' se jugarán.

¿Y qué dice la UEFA de todo esto? El organismo ya dejó claro tras su última reunión que serán las federaciones las que decidirán qué clubes irán a competiciones europeas y que tendrán que hacerlo por "méritos deportivos". La organización del fútbol de Países Bajos así lo ha hecho, así que no se espera que la UEFA anule su decisión, cosa que puede hacer perfectamente.