José Luis Gayà, autor del gol del empate de España ante Alemania en Stuttgart, restó importancia a ser él quien lo logró y afirmó que "lo importante" es que la selección se marcha "con un punto que es justo".

"El gol es el premio a todo el trabajo que hemos hecho todos. Sabíamos que iba a ser difícil y se ha visto un partido con mucha intensidad y ritmo ante una Seleccion Alemana muy fuerte", dijo en Teledeporte.

"Tenemos mucho que mejorar, pero creo que hemos llevado a cabo la idea del míster buena parte del partido. Lo importante es que nos vamos con un punto que es justo"·, agregó el valencianista.

Sobre los jugadores que ha hecho debutar Luis Enrique Martínez, Gayá comentó: "No se trata de ver a los jóvenes o a los mayores. No importa la edad. Los jóvenes están más que preparados. La gente joven viene con hambre de hacer buenas cosas. Los he visto muy bien. Es bueno que los jóvenes aprieten".

Al referirse a la actuación del portero David de Gea, Gayá dijo: "No me extraña lo que he visto hoy. Es un porterazo de altísimo nivel, de los mejores del mundo. Este partido le va a permitir ganar confianza".