Los nominados al 'The Best' 2020, según los datos

En pocas semanas se celebrará -de forma telemática, para evitar contagios- la cuarta edición de los premios 'The Best', que serán entregados por el máximo organismo del fútbol mundial a uno de sus once nominados. Aunque estaba prevista para inicios de diciembre, la muerte de Diego Armando Maradona llevó a su aplazamiento. La FIFA dará una fecha definitiva en breve. Mientras, la lista de nominados aparece rebosante de talento y calidad, aunque no exenta de polémica

Son muchas las voces que reclaman contra la presencia o la ausencia de uno u otro. Lo que parece claro es que el criterio de la FIFA para elegir a sus once candidatos no convence a casi nadie. El sistema de puntuación ELO arroja, de hecho, unos aspirantes bien diferentes.

Si tenemos en cuenta los datos de rendimiento del último año recogidos por ProFootballDB en las cinco grandes ligas europeas, hasta siete de los jugadores propuestos por la FIFA no deberían formar parte del elenco final. Cuatro de ellos, incluso, han empeorado sus prestaciones en los últimos 365 días.

Uno de ellos es Neymar Jr. (ELO 94). Pese a disputar la primera final de la Champions League de la historia del Paris Saint-Germain y conquistar su tercera Ligue 1, el brasileño ha perdido dos puntos de ELO. Los tres candidatos del Liverpool, Sadio Mané (89), Mohamed Salah (91) y Virgil Van Dijk, pese a ganar la Premier League, uno cada uno.

Datos en mano, tampoco debería formar parte de la lista el nuevo pupilo de Jürgen Klopp, Thiago Alcántara (85) pese a ganar dos puntos de ELO y hacerse con un triplete histórico jugando para el Bayern de Múnich de Hansi Flick, nominado, al igual que su compatriota 'red, en la categoría de entrenadores.

Los últimos dos descartes serían Kevin de Bruyne (88), cuyo rendimiento se ha mantenido al mismo nivel, y Kylian Mbappé (90), que apenas ha progresado un punto en el último año.

Los únicos cuatro 'supervivientes' de esta hipotética criba estadística serían Robert Lewandowski (99), con cuatro puntos más; Cristiano Ronaldo (99), que ha hecho tope; Sergio Ramos (95), que sube tres; y Lionel Messi (95), el único del casting alternativo que ha empeorado (-1).

A ellos se unirían el belga Romelu Lukaku (94, +4), el portugués Bruno Fernandes (92, +1), el alemán Timo Werner (94, +3), el noruego Alexander Sorloth (81, +2) o el inglés Harry Maguire (86, +1). Pero lo realmente inexplicable es que ni Joshua Kimmich (93, +5) ni Thomas Müller (91, +6), bien destacados por la analítica avanzada, engrosen la lista final.

Ambos futbolistas del Bayern de Múnich fueron claves en el cambio de rumbo radical del vigente campeón de Europa tras la destitución de Niko Kovac y la designación de Flick como técnico interino. El mediocentro ha repartido 21 asistencias en la última temporada y media; el delantero, 31, además de 20 goles. Números de escándalo que bien merecen, como mínimo, ser tenidos en cuenta.

Sea como fuere, las distinciones individuales en fútbol siempre han sido una prueba fehaciente de que nunca llueve a gusto de todos, y que para gustos, los colores. Gane quien gane 'The Best', y aunque Lewandowski parta como claro favorito, nadie estará del todo contento.

Estos son los nominados oficiales

Qué es el ELO

El ELO es un valor legado del ajedrez aplicado al fútbol para determinar el nivel de un futbolista. El ELO se calcula teniendo en cuenta variables como la dificultad de los compromisos, rivales, competiciones, impactos en momentos de máxima presión, goles y asistencias decisivas, jugadas clave, contribución ofensiva, defensiva... A cada concepto se le otorga una puntuación y se va determinando con la actuación del protagonista. Hay unos puntos en liza y se trata de arrebatarlos al rival. Cuanto más alto es el ELO, más alto es el nivel de un futbolista. El ELO de un equipo, pues, se calcula a través de sus jugadores. Este valor premia la regularidad y el rendimiento sostenido, aunque se revise y actualice de forma continuada