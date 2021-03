Los seis equipos con opciones reales de llevarse a Haaland

El contrato de Erling Haaland con el Borussia Dortmund alcanza hasta 2024. Pero todo parece indicar que saldrá mucho antes de esa fecha. Este verano, sin ir más lejos, será el protagonista.

'Sport Bild' publicó en sus páginas este miércoles una lista con sus posibles destinos. De los muchos que han sonado, explicó el medio alemán, solo seis tendrían opciones reales de contar con Haaland.

Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool, City y United son los equipos que tendrían en sus manos la oportunidad de fichar a Haaland, según 'Sport Bild'.

El mejor posicionado para llevárselo sería el City de Pep Guardiola. Le ofrecería el sueldo que exige Haaland para dejar Dortmund y le aseguraría ser el '9' titular.

Eso sí, no descartaría Haaland tampoco la opción del Madrid. Cuenta 'Sport Bild' que el noruego es muy consciente de que lo quieren en el Bernabéu y, si tienen una propuesta que hacerle, la escuchará. Gusta esta opción al atacante.

Quedan fuera, para esta publicación, equipos como el PSG o el Chelsea. El Bayern, por su parte, se habría borrado de motu propio de la lista: con Lewandowski al 100%, no requerirían los servicios de otro atacante.

Mientras, en el Borussia Dortmund confían en retener a su estrella. "Haaland no puede, no quiere y no cambiará de club", dijo recientemente Michael Zorc, director deportivo del club aurinegro.