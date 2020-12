"Los tres mejores centrales del mundo son Ramos, Van Dijk y Koulibaly"

Erling Haaland, que recientemente recibió el Balón de Oro de Noruega, realizó una entrevista en el medio de su país natal 'VG' en la que habló acerca de los defensas más complicados de superar en estos momentos.

El delantero del Borussia Dortmund, acerca de los zagueros más "incómodos", confesó: "Creo que los tres mejores centrales del mundo son Sergio Ramos, Van Dijk y Koulibaly. Los tres son muy físicos, pero también muy inteligentes en el campo".

El combinado alemán reinicia la campaña el próximo 3 de enero frente al Wolfsburgo, un partido en el que los de Edin Terzic buscarán un triunfo con el que ponerle fin a su irregular dinámica en la Bundesliga.

Y Haaland ya trabaja a la espera de que llegue la cita: "Me he marcado un objetivo para 2021: quiero empezar a tope contra ellos y ya no parar hasta el final de la temporada".