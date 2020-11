¿Luis Suárez 'culé'? Así celebró el triunfo del Atlético ante su ex equipo

Ya no hay ninguna duda de que Luis Suárez ha pasado página de su etapa en el Barcelona. El uruguayo, que no pudo enfrentarse a sus ex compañeros por el COVID-19, dejó claro que ya es un 'colchonero' más en las redes sociales.

El delantero siguió en casa el partido durante su confinamiento como también hiciera Lucas Torreira y festejó el triunfo tras el choque en sus redes sociales.

No es que se esperara algo diferente del charrúa, pero sí que quizás hubiera estado más comedido y no hubiera reflejado su alegría por respeto a su club hasta este mismo 2020.

"Grande equipo, +3", publicó Suárez junto a la foto de toda la plantilla en los vestuarios del Wanda Metropolitano.

Mientras su nuevo equipo se confirma como candidato al título, el Barcelona sigue en crisis y, encima, perdió a dos hombres clave como Piqué y Sergi Roberto.