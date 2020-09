Luis Suárez dejó la puerta abierta: "Seguro que volveré"

Luis Suárez todavía no se ha calzado la camiseta del Atlético de Madrid, pero ya avisa de que volverá al Barcelona. El uruguayo apareció en un vídeo publicado por el club en sus redes sociales para despedirse de la afición. Dejó la puerta abierta y dijo que no es un adiós, sino un "hasta luego".

"Hola a todos los 'culés'. Me quería despedir de todos ustedes. Y no es una despedida infinita, es un hasta luego porque seguro que volveré al club en algún momento. Este club es el que me ha dado todo. Por todos los grandes momentos que he vivido gracias a todos ustedes. Les mando un abrazo grande", afirmó.

Sus palabras se dieron después de su rueda de prensa de despedida, en la que se explayó y respondió a las preguntas de los periodistas. No tuvo tiempo, eso sí, de grabar un mensaje aparte, más calmado, para los hinchas, así que, de esta forma, cumplió su deseo.

Pero Luis Suárez no habló solo de su etapa en el Barcelona, sino que puso la vista en su nueva aventura en el Atlético de Madrid. En un pequeño tramo de su comparecencia, se refirió al cuadro rojiblanco y dejó claro que se ve capaz de competir al máximo y que tiene "muchísimas ganas".