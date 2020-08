Madrid y Barça irán a por Jadon Sancho el verano que viene

Desde hace semanas, Jadon Sancho suena para fichar por el Manchester United. Los 'diablos rojos' quieren incorporar a un gran jugador de cara a la Champions League de la próxima temporada, pero parece que el jugador dle Borussia será imposible.

El conjunto alemán pide demasiado dinero a un United que no está dispuesto a pagar más de 100 millones de euros, y eso ha acabado por congelar la operación. Además, las últimas palabras de Sancho hacen que se aleje todavía más de Old Trafford.

"Estoy muy feliz de compartir el campo con ellos y guiarlos. Llegué cuando tenía 17 años, algunos de los muchachos tienen la misma edad. He estado allí y lo he hecho. Puedo guiarlos en lo que es bueno y lo que no. Con suerte, puedo motivarlos también", aseveró el pasado jueves.

Pues bien, al Manchester United le costará más fichar al atacante el año que viene si no logra convencerle de aquí al final del mercado de fichajes.Según ha informado el 'Daily Mail', el Real Madrid y el Barcelona se unirán a la pelea por Jadon Sancho en el próximo verano.

En la ventana estival de 2021 sí que podría haber alguna inversión fuerte del club blanco, pues parece que en estos meses no tiene pensado hacer ninguna incorporación y tanto Zidane como la plantilla ya tienen esa información.

Aun así, el United no perderá la fe en poder fichar a Jadon Sancho a pesar de haberse pasado de la fecha límite establecida, que era la del 10 de agosto.