Mahrez y Laporte, positivo por coronavirus

El argelino Riyad Mahrez y el francés Aymeric Laporte han dado positivo por COVID-19 en las pruebas que se efectuaron a la plantilla del Manchester City, informó el club inglés este lunes en un comunicado.

Tanto el extremo como el defensa, que se encuentran asintomáticos, permanecen aislados en sus domicilios según el protocolo marcado por la Premier League y el gobierno británico.

Dentro de su escrito, el club "desea a Mahrez y Laporte una rápida recuperación antes de que vuelvan a los entrenamientos" para estar a las órdenes de Pep Guardiola, cuyo equipo prepara el inicio de la próxima temporada.

"Gracias por todos los mensajes agradables, me encuentro bien. Estad seguros y cuidad de vosotros", escribió el argelino en redes sociales.

Laporte también habló en su perfil de Twitter: "Gracias a todos por vuestros mensajes, todo va lo mejor posible. Estoy siguiendo el protocolo para los próximos días y volveré pronto. Cuidaos mucho".

El City, que jugó en agosto los octavos (eliminó al Real Madrid) y los cuartos de final (cayó ante el Lyon) de la Champions League, no comenzará su participación en la Premier 2020/21 hasta el día 21 de septiembre, ante el Wolverhampton Wanderers en el Molineux Stadium.

La Liga Inglesa empezará, no obstante, este próximo sábado 12 con el choque Fulham-Arsenal en Craven Cottage.