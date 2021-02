Mapi, expulsada en el 'Clásico', volvió a criticar el arbitraje: "A mí me daría vergüenza"

Otra jornada más, la ausencia del VAR en el fútbol femenino vuelve a ser protagonista. Pese a que el Barcelona goleó por 4-1 al Real Madrid en el esperado 'Clásico', hubo una azulgrana que terminó el encuentro indignada.

Y esa fue Mapi León, porque la central internacional española terminó expulsada por doble amarilla en el minuto 80, con dos faltas de dudosa legalidad. La primera cartulina la recibió en el minuto 39, una amarilla que la azulgrana protestó muchísimo, al entender que golpeaba antes el balón que a su rival.

La segunda tarjeta evitó que Jakobsson se metiera totalmente sola en área rival, donde le esperaba Sandra Paños. En la repetición se aprecia cómo Mapi golpea primero el esférico, pero la colegiada decidió señalar penalti y, por tanto, la segunda amarilla para la central 'culé', lo que provocó su expulsión.

Una repetición que, de haber visto Elia María Martínez Martínez en la pantalla del VAR, probablemente hubiera evitado esta expulsión de Mapi y el penalti a favor del conjunto 'merengue', que se encargó de transformar Olga García.

Como era de esperar, las redes estallaron por estos nuevos errores arbitrales y Mapi no pudo evitar publicar unas duras palabras tras el encuentro: "Cómo os gusta buscarme... ¿Sinceramente? A mí me daría vergüenza. Ahora me ha tocado a mí, pero es una tras otra. El otro día anularon dos goles que era válidos al que este domingo ha sido nuestro rival. Pero, ¿para qué vamos a mejorar, no?".

No es la primera vez que Mapi estalla en las redes por la ausencia del VAR, ya que durante la semifinal de la Supercopa de España Femenina incendió Twitter por la eliminación del conjunto azulgrana tras dos penaltis claros no pitados.