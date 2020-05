"Maradona no hace el equipo, él es marketing"

Con 12 partidos disputados y siete como titular ,a Brahian Alemán le han preguntado cómo es Diego Armando Maradona como entrenador. El jugador uruguayo sorprendió con sus declaraciones en 'El País'.

"No me tenían en cuenta, pero andaba muy bien en las prácticas. No era Diego el que no me ponía, me parece que no es el que arma el equipo. Él es más marketing. Hay un cuerpo técnico muy grande y hay que respetar las decisiones", opinó.

A partir de ahí todo fueron buenas palabras para el 'Pelusa': "Tener a Maradona como entrenador es un gran orgullo. El día que llegó no lo podíamos creer y nos quedamos todos mudos. Siempre está contento y tirando chistes".

Lo que más le ha impresionado a Brahian de Maradona es su memoria. "Te cuenta cosas de hace años y lo recuerda todo .Cuando lo tienes todos los días ves cómo es y lo humilde que es. Nos regaló un rosario de plata con un crucifijo", acabó.