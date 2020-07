Marotta niega que Lautaro haya dicho que quiere irse

Beppe Marotta, director general del Inter de Milán, ha asegurado, en declaraciones a 'DAZN' antes de que los 'nerazzurri' se enfrentaran al Bologna, que Lautaro no les ha transmitido su intención de abandonar el club.

Así lo aseguró, en la previa a un duelo que se les ha escapado de forma incomprensible a los de Conte. "Lautaro no ha mostrado el más mínimo deseo de irse. La situación más clara es que el Inter no quiere vender a sus campeones o talentos jóvenes interesantes. Si el jugador pidiera irse, lo evaluaríamos juntos, pero hasta ahora, esa solicitud no ha llegado", explicó Marotta.

"Creo que, siendo un jugador joven, puede impulsar su carrera para seguir jugando por un tiempo más en el Inter. Ser jugador del Inter significa ser parte de un gran club y eso debería ser motivo suficiente para que se sienta orgulloso", añadió.

El Inter exige 111 millones de euros por su joven estrella, una cantidad que el Barcelona no puede asumir y que trabaja por rebajar. Lautaro fue protagonista involuntario del duelo en el Giuseppe Meazza de este domingo, pues tras su penalti fallado el Bologna remontó y se llevó el partido.