Matthäus quiere sacar tajada del 'discreto' Thiago del Liverpool

Thiago Alcántara no ha podido mostrar sus mejores cualidades en el Liverpool. Entre el COVID-19 y las lesiones, el español apenas ha jugado 14 encuentros este curso, con diez titularidades y 1.017 minutos en su casillero.

Aún no sabe lo que es marcar ni asistir como 'red', aunque últimamente ha logrado la continuidad que los poblemas de salud le habían complicado obtener. Pero su escasa aportación hasta ahora no ha pasado desapercibida para su ex equipo.

Al menos, para Lothar Matthäus, una voz más que autorizada en el mundo Bayern. La leyenda bávara opinó sobre la situación del centrocamnpista en 'Sky': "¿Y si el Bayern trajera a Thiago de vuelta a Múnich?".

"En el Liverpool no termina de arrancar y en Múnich siguen echándole de menos Hansi Flick y la afición", dijo el ex jugador. ¿Tomará nota el equipo alemán?