"Mbappé es un chico de oro, tiene un corazón enorme, es como mi hermano"

Para Neymar, Mbappé es como un hermano. Quiere lo mejor para él, que sea feliz, y le gusta que se parezca tanto a él. En declaraciones a 'Sept à Huit' -ya reveladas en parte a finales de enero-, el brasileño analizó su relación con el francés y elogió su buen corazón.

"Prácticamente, tenemos una relación de hermanos. Jugamos mucho, soy un tipo que le carga mucho también en el campo. Sobre todo, le pido que corra, que haga esto y lo otro. Soy muy intenso con eso, pero quiero lo mejor de él siempre. Es un chico de oro, le llamo chico de oro porque es realmente de oro, tiene un corazón enorme, de la calidad como jugador, de hablar de fútbol ni siquiera me hace falta", empezó explicando.

"Todo el mundo lo sabe, pero, fuera del campo, es increíble. Un tipo de grupo, un tipo sonriente, alegre y bromista... se parece mucho a mí. Tenemos que estar contentos de hacer eso al 100%. Así que, cuando está contento en el campo, es difícil de parar y ayudar a nuestro equipo, así que siempre quiero lo mejor para él. Quiero que sea muy feliz. Espero que, este año, podamos hacer una gran temporada juntos", añadió.

Y, en el vídeo publicado, también se ofrecen las declaraciones que ya se conocían, pero ampliadas: "Estoy muy contento. Algo ha cambiado, no creo que pueda decir exactamente qué ha acabado cambiando, pero algo sé que ha cambiado, no sé si por mi parte o por otras cosas, pero, a día de hoy, me siento bien, me siento más adaptado, más a gusto con todo. Soy muy feliz aquí, quiero quedarme en el PSG. Es el deseo de todo aficionado parisino y creo que es eso, queremos hacer grande al PSG. Quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo en París, que es jugar al fútbol feliz, alegre".