Mbappé y el Madrid: los motivos para creer en el fichaje más deseado

Desde hace varios años, el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha acaparado (y acaparará) portadas y titulares en la prensa deportiva. Y es que el futbolista galo y el club blanco parecen predestinados a cruzar sus caminos en el futuro.

El jugador nunca ha ocultado su preferencia por un equipo de la capital de España que espera con los brazos abiertos un probable desembarco del crack, que ocuparía de pleno el hueco dejado en 2018 por Cristiano Ronaldo.

Pese a ello, el Madrid no tiene prisa en realizar una operación que apunta al año 2021 pero que, hasta el momento, va dejando una serie de indicios que hacen soñar al madridismo con la futura llegada del astro del Paris Saint-Germain.

Tal y como señala 'AS', las complicaciones del PSG para renovar al crack podrían tener al Madrid como trasfondo. Mbappé no quiere encerrarse a largo plazo en esa 'cárcel de oro' que es el cuadro parisino, tal y como le pasó a un Cavani que no pudo salir hasta el final de su contrato pese a ser ya todo un veterano.

El galo sigue dando largas al equipo de la capital francesa a sabiendas de que, de esta manera, en 2021, el cuadro de París estará casi obligado a escuchar ofertas si quiere sacar un buen pellizco por el joven futbolista. Sin embargo, Mbappé también estaría manejando la posibilidad de renovar siempre y cuando se incluya una cláusula en la que se le permita marchar al Bernabéu por una determinada cantidad.

De igual forma, la crisis del coronavirus ha hecho que el proyecto del PSG, con numerosos futbolistas con un desorbitado salario, pase por una fase de recortes. El despilfarro de años anteriores ya quedó atrás, por lo que sería difícil para el club mantener salarios como los de Mbappé, Neymar o Icardi cumpliendo con el 'Fair Play Financiero'.

A todo ello, se suma el impacto a nivel publicitario que supondría fichar por el Madrid. Y es que aunque el PSG se está convirtiendo en uno de los referentes de Europa en los últimos años, su repercusión es muchísimo menor que la del 13 veces campeón de Europa, con todo lo que ello significa a nivel de ingresos en este ámbito para el propio jugador.

Este impacto, además, tendría también sus consecuencias deportivas, ya que, en Concha Espina, Mbappé por fin optaría realmente a ganar el Balón de Oro, algo muy complicado mientras está en una Ligue 1 en la que no tiene apenas visibilidad ni competencia cada temporada, con un PSG que apenas sufre para revalidar la corona un año tras otro.