"Me alegro de no tener que enfrentarme nunca a Lewandowski"

El Bayern de Múnich se ha afianzado como el mejor equipo del continente gracias en buena parte a la puntería de Robert Lewandowski y las manos de Manuel Neuer. Dos veteranos que sujetan en cada área a su equipo, campeón de la pasada Champions League y nuevamente aspirante a todo.

Llama mucho la atención el caso del guardameta alemán. Tras años de altibajos, Neuer ha vuelto a colocarse en la cima. La IFFHS le premió como el mejor portero del mundo y aspira al 'The Best', pero él confiesa que una de las claves de su trabajo es precisamente no tener que medirse a Lewandowski.

'L'Équipe' entrevistó esta semana al portero del Bayern de Múnich, que se deshizo en elogios hacia el polaco: "Lewy' es único. Puede anotar con cualquier parte de su cuerpo. No hay ningún punto débil en su finalización. Puede anotar desde la derecha, desde la izquierda, desde fuera, con la cabeza... sus recursos son infinitos".

"Es tan completo que es difícil para los defensores y los porteros reaccionar. Me alegro de tenerlo en mi equipo y no tener que enfrentarme a él", agregó Neuer, que dio una clave de su misión como meta: "El delantero no debe ver el gol, sino a mí".

Además, Neuer celebró el nivel de los porteros 'top' en el mundo y se quedó con un nombre: "Hay muchos porteros de clase mundial en este momento. Por ejemplo, Édouard Mendy, que se mudó del Rennes al Chelsea. Es un jugador que solo se podía ver en la Ligue 1, que se incorporó a un gran club y que enseguida tuvo un buen desempeño. Es genial ver eso. En general, estoy feliz de ver tantos buenos porteros porque al final, somos una hermandad".