El Athletic se enfrenta al Barcelona para definir al campeón de la Supercopa de esta temporada y tanto Iñaki Williams como Marcelino comparecieron en la rueda de prensa previa a la cita. Los 'leones' eliminaron al Madrid antes de acceder al duelo con los 'culés'.

"Físicamente, me encuentro bien, es solo cansancio. Fue un partido muy exigente y, gracias a Dios, pudimos sacar el partido adelante y tenemos la posibilidad de llevar un título a Bilbao. Queremos que la gente se sienta orgullosa y me da igual si está Messi o no. Somos conscientes de las diferencias que marca, pero el Barça tiene jugadores de sobra para suplirle", dijo el delantero.

"Intentaremos hacer un grandísimo partido. Si nos ganan, que sufran mucho", añadió. "La final del 2015 fue increíble. Pocas personas daban algo por nosotros y les metimos cuatro. Creo que tenemos que ir con la misma ilusión. La fe mueve montañas, dicen, y esa es la actitud con la que tenemos que ir. Somos un equipo muy duro de batir, muy j*dido; más que compañeros, somos amigos, y, cuando peleas con tus amigos, es más fácil vencer", continuó.

"Yo creo que, al final, la llegada de 'Marce' nos ha venido bien. Pasábamos una situación no del todo buena, tanto jugadores como cuerpo técnico, el club... la ilusión ha vuelto a Bilbao y nos tenemos que aprovechar de ello. Estamos en una buena dinámica y, cuando las cosas vienen nuevas, generan ilusión. Tenemos que estar en esa corriente, en esa ola que intentamos surfear. El equipo está confiado en que puede ganar", explicó tras preguntársele por el efecto del nuevo técnico.

"¿Ganar la Supercopa? Nos daría mucha moral tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Por un título no se pelea siempre. Estamos ante la oportunidad de llevar de nuevo un título a Bilbao y eso te genera tener orgullo por tu club. Eso es lo que intentamos buscar. Ganemos o perdamos, la gente tiene que estar orgullosa de lo que hagamos en el campo y que, al día siguiente, que vayan al colegio (los niños) con la camiseta del Athletic y estén orgullosos", aseveró.

"Somos conscientes de las cosas positivas de esos 15 minutos, que fueron muy buenos, pero queremos que sean continuos. Ese es el Athletic que todos queremos, y que la gente se sienta reflejada en sus jugadores. Que el equipo salga mentalizado, generemos ocasiones... para ganarle al Barça, hay que generarles ocasiones y todo pasa por esos 15 minutos", contestó al preguntársele por el buen tramo que ya protagonizó el conjunto ante los 'culés' en Liga.

"¿La presión? Estoy tranquilo y los demás, también. Sí que es cierto que los nervios irán aumentando, pero tenemos que hacer lo que venimos haciendo desde pequeños: jugar al fútbol y disfrutar. Todo pasa por intentar hacerlo lo mejor posible y, cuando sales satisfecho del campo, no se puede reprochar nada porque es el camino que seguir", concluyó.