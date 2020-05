"Me dolería si meten a Villa en la cárcel"

Sebastián Villa se citó de nuevo con la fiscal y explicó todo lo que su ex pareja Daniela Cortés le decía en algunos momentos, además de repasar otros hechos importantes en el caso.

La propia Daniela Cortés ha hablado con 'Crónicas TV' y ha dicho que está de acuerdo en perdonar al jugador de Boca, pero para sentirse bien con ella misma e intentar olvidarlo todo.

"Yo lo perdono para curarme y para avanzar, pero no lo perdonaría para volver ni para comenzar otra historia. Una no puede estar viviendo con odio, con rencor o con malos pensamientos. Si sigo así, esto va a terminar haciéndome daño a mi misma", afirmó.

Eso sí, a Daniela Cortés no le gustaría ver a Villa entre rejas por todo lo bueno que han pasado durante el tiempo en el que han estado juntos, aunque le ha hecho mucho daño.

"Si la justicia decide meterlo en la cárcel, me daría mucho dolor porque es una persona con la que compartí mucho tiempo. También me hizo daño y eso te marca por completo. Esto ha causado mucha sensibilidad en mí", continuó.

Acorde a esas últimas declaraciones de Villa ante la fiscalía, Daniela concluyó: "Me quedé sin palabras y me causó indignación con todas las pruebas que hay y otras que no han salido, que diga esas mentiras. Así engaña a la gente".