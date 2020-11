"Me molesta la ausencia de Messi"

El entrenador dle FC Barcelona, Ronald Koeman, explicó la ausencia de Leo Messi para el partido de Champions League y se apoyó en que la "situación es cómoda" para el club azulgrana. La decisión no ha caído demasiado bien a Mykolenko.

El joven lateral izquierdo de 21 años quería medirse contra el jugador argentino, puesto que no pudo viajar a Barcelona para el encuentro de ida.

"Para ser sincero, me molesta que no juegue Leo Messi en el próximo partido, así como de otros jugadores lesionados, porque no jugó en Barcelona y me gustaría encontrarme con un jugador así", aseguró.

El defensa ya ha recuperado el nivel tras haber dado positivo y pasar el coronavirus, ya que pudo jugar el pasado fin de semana. Mykolenko, de hecho, vio sus estadísticas al final del choque.

"Fue uno de mis mejores partidos. Puedo decir que no he perdido nada a causa del virus. Bueno, he perdido 18 días", acabó el defensor en la rueda de prensa.