"Me parece una auténtica vergüenza lo que me ha pasado"

Luis Suárez no estará en el 'play off' tan importante del Real Zaragoza por el sueño de subir a Primera División. El club maño perderá a una de sus mejores piezas en una demarcación tan clave como el ataque.

"Gracias Luis. Ha sido una sola temporada en Zaragoza, extraña y cargada de interrupciones", escribió el Real Zaragoza, que este miércoles ha difundido unas palabras del propio jugador.

"Como jugador es lo más bonito y no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros. Creo que se tenía que tener lista esta situación con tiempo. Lo que me ha pasado a mí es una auténtica vergüenza", dijo Luis Suárez muy mosqueado.

El Watford no ha dado su brazo a torcer ante la situación que existe en Segunda, pidiendo el regreso casi inmediato de Luis Suárez. "Creo que mis compañeros lo van a notar porque estar sin un jugador se siente. Me parece una vergüenza que se presente esta situación y que las autoridades no tomen una precaución para estos casos", continuó.

"En principio, este 5 de agosto todo tenía que haber acabado, pero no. Por eso, me parece una vergüenza que la mejor liga del mundo no tenga respuesta a estos imprevistos. Me duele mucho por mis compañeros porque lo hemos dado todo esta temporada, también por el club, por la afición y por la ciudad. Confío en que podrán conseguir el objetivo", acabó un delantero muy tocado por tener que irse en un momento tan importante.

El Zaragoza, por su parte, ha pedido subir directamente a Primera División ante la imposibilidad de contar con Luis Suárez porque creen que esto ha producido un "daño deportivo de imposible reparación en el terreno de juego".

Además, también creen que lo mejor es que todos los partidos del 'play off' se reduzcan a un empate a cero y obtengan el ascenso por ser el mejor equipo clasificado, medida que defienden que se ajusta a derecho.