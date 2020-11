"Me siento capacitado para pelear por esta camiseta"

Leo Messi tiene cuerda para rato en esta Selección Argentina. Lejos de su posible abandono del combinado nacional después del Mundial de Rusia, el rosarino está comprometido con la causa que ahora lidera Lionel Scaloni en el banquillo.

El equipo se reencontró con la victoria en Lima frente a Perú en un 0-2 en el que no pudo ver portería Messi, pero que sí lo intentó de todas las formas posibles. Tras el pitido final, habló con 'TyC Sports'.

"Si vengo aquí es porque intento dar el máximo y me siento capacitado para seguir peleando por la camiseta", inició en sus declaraciones el '10', consciente de que debe ser el líder del grupo.

"Si el técnico decide que esté, yo voy a estar. Si no, pues no. Me siento bien para seguir trabajando en este grupo y seguir sumando partidos y victorias como esta", añadió.

Un 0-2 de Argentina que despeja las dudas del último empate frente a Uruguay. "Contento por la victoria. La necesitábamos después del partido que no pudimos ganar. Desde el principio hicimos aquí un grandísimo partido. Llegaron los goles y muchas ocasiones. Se ganó, importante para sumar, que las eliminatorias siempre son complicadas", resaltó.

Argentina, con el triunfo frente a Perú, alcanzó los diez puntos en este viaje al Mundial, solo por detrás de Brasil y con Ecuador un punto por detrás. La 'Albiceleste' y Messi están en el camino correcto.