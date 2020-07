Mendilibar confesó que Cote está "bastante preocupado"

Cote dio el susto en el partido del Eibar contra el Villarreal y Mendilibar habló sobre ello en la rueda de prensa posterior. Confesó que el futbolista está pensando en cuánto tiempo tendrá que estar fuera de los terrenos de juego y que no es que se encuentre muy tranquilo.

"Está bastante preocupado. Los médicos le están haciendo pruebas, pero imagino que, hasta mañana, no podremos decir qué es. Esperemos que no sea nada", explicó. Respecto al encuentro, dijo: "Han metido el primer gol y luego ha sido muy sencillo para ellos. Nosotros con el primer cambio de Soares y la lesión en el primer minuto de Cote nos hemos quedado sin lateral izquierdo".

"Hemos pasado a Pedro Bigas y nos hemos roto y a partir del primer gol no hemos podido hacer nada. No hemos defendido mejor y nos han pillado en zonas adelantadas y además no han entrado en fuera de juego.No lo hemos hecho bien y se ha notado el cansancio, todos estos partidos, el calor y la humedad", añadió.

"El puesto y los 42 puntos están ahí y creo que al principio de temporada lo firmamos. Somos un equipo que siempre va a estar en el último bombo, entre los que pueden descender. El objetivo principal y casi único lo hemos conseguido, pero tenemos que darle vueltas a todo lo que ha sucedido", dijo además.

Y concluyó: "Antes del coronavirus, estábamos muy justitos, con malas sensaciones. Después, la vuelta a la competición nos ha dado la vida porque hemos conseguido 15 puntos muy ricos que son los que nos han permitido mantener la categoría. El objetivo está conseguido, pero hay cosas que hay que mejorar".