Mendilibar dio por bueno el punto sumado ante el Getafe

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, valoró tras el partido disputado frente al Getafe que el hecho de que todavía no haya ganado esta temporada en Ipurua después de seis partidos no se ha convertido en una "obsesión", sino que hay que quedarse con que tienen "un punto más".

En relación con las dos tarjetas que recibió su delantero Kike García que propiciaron su expulsión, dijo que lamentablemente "no podrá estar en el siguiente partido por haber tenido un error" y respecto a Bryan Gil, que fue el jugador más destacado de su equipo y que cuajó el mejor partido desde que lleva en Eibar, Mendilibar recordó que ya avisó de que es un jugador que aporta "cosas distintas".

"Es diferente a lo que hemos tenido y tenemos, es un jugador que te puede conducir y llevar muy lejos a campo propio y contrario y él va a poder hacer esas cosas más cerca del área contraria cuando estemos mejor", añadió.

El entrenador 'armero', en su balance del partido contra el Getafe, también consideró que pudo "pasar de todo, dado que ha sido un partido bastante abierto para dos equipos", a los que "en teoría" les cuesta "jugar el balón" y que no son "muy abiertos".

"Se podía haber decantado para uno o para otro -señaló Mendilibar- pero creo que nosotros hemos hecho alguna ocasión más. Tenemos que estar contentos por el punto y por sumar uno más. Las sensaciones son otras, yo creo que hemos mejorado y hemos competido bien".

Insistió en que no ganar en Ipurua a él no le va a crear "más ansiedad". "Yo lo que pido al equipo es hacer ocasiones y tener buenas sensaciones y este domingo las hemos tenido, lo que no puede pasar es que en el siguiente partido volvamos hacia atrás y entonces sí que sería un bajonazo", apuntó.

Para el entrenador 'armero' "hay que sacar puntos" y si no se puede en casa "hay que sacarlos fuera". Por último reconoció que el haber jugado con dos puntas le ha dado al Eibar "más presencia en ataque".

"Cuando hemos jugado con dos puntas- manifestó el técnico de Zalbidar- ha sido por algo y cuando no hemos jugado también ha sido por algo, pero sí que tenemos más presencia en el área con dos puntas. Con un punta sacamos centros y tenemos al delantero solo. En casa, con dos delanteros lo hacemos mucho mejor", concluyó.