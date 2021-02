"Menos mal que no teníamos Instagram en las fiestas de Ronaldo"

'ESPN' sacó a la luz un documental sobre los 'Galácticos', aquel equipo de leyenda del Real Madrid. En el primer episodio se trató la llegada de Figo y de Zidane. El segundo se centra en la figura de Ronaldo Nazário.

"Tomaba la pelota a 50 metros de la portería y uno ya pensaba en el gol", dijo Valdano sobre el brasileño. En aquella época, el argentino era directivo del equipo.

Morientes recalcó que a su compañero no le gustaba los entrenamientos. "Él pensaba que no hacía falta entrenar tanto ni correr tanto", explicó el 'Moro', que vio su continuidad en peligro con su llegada.

También se reveló en la producción que existió una gran rivalidad entre 'O fenômeno' y Raúl González, ya que al canterano blanco no le gustaba el pasotismo de su compañero. "Era muy exigente con él mismo y con los demás", dijo Del Bosque sobre el español.

"No teníamos Instagram, menos mal", reconoció Makélélé cuando se le preguntó por las famosas fiestas que organizó en aquella época Ronaldo, algo por lo que fue criticado.

Por último, Hierro explicó qué le dijo Florentino cuando el central recriminó al presidente el trato que tenía con sus futbolistas. "A mí no me andes con el dedito que yo no soy un árbitro", le respondió el mandatario.