"Messi demostró que es el mejor"

Messi sigue empeñado en que hay Liga. El argentino fue protagonista del triunfo del Barça ante el Huesca al firmar un doblete (4-1) y acercó al conjunto azulgrana al Atlético de Madrid (está ya a cuatro puntos).

Koeman, en sala de prensa, no tuvo palabras para definir lo que hizo Leo en el campo: "Creo que demostró que es el mejor. El primer gol fue fantástico. Se merece ser importante para este equipo".

En relación a la pelea por el título, el neerlandés mantuvo la cautela. "Siempre dije que hay mucha Liga. Siempre es dificilísimo para cualquier equipo aguantar. Después de los puntos que perdimos, creo que reaccionamos bien. El equipo está bien y confiado en que podemos luchar. No podemos perder más puntos porque ya hemos perdido bastantes", espetó.

Por otra parte, Ronald se refirió a ese polémico penalti que hizo Ter Stegen sobre Rafa Mir: "No era penalti y eso nos complicó un poco más. Todo el mundo vio que Marc no tocó al delantero del Huesca. No entiendo cómo se pudo pitar".

Por último, Koeman, que resaltó el papel de Pedri y su convocatoria con España, destacó ese tanto de Mingueza a balón parado. "Por fin logramos marcar en un córner. La gente trabaja mucho las acciones a balón parado. Un gran gol para Óscar", concluyó.