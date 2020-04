Víctor Font aspira a suceder a Josep Maria Bartomeu en la presidencia del Barça. En plena crisis económica por la pandemia del coronavirus, el precandidato fue entrevistado en el programa 'Tu diràs', de 'RAC1'.

Acerca de Leo Messi, peleado con la directiva últimamente, no teme que estos tiempos difíciles deriven en su salida del Barça. "Siempre he estado muy convencido de que Messi es tan 'culé' como cualquiera de nosotros. Quiere a la institución por encima de todo y hará lo posible por seguir trabajando aquí. Y lo que tenemos que hacer es rodearlo del mejor equipo posible porque él, aparte de ser del Barça, quiere ganar", aseguró.

Otro nombre interesante que tocó fue el de Xavi, al que se lanzó el Barcelona en el pasado mercado de invierno para relevar a Ernesto Valverde. "Fue sorprendente para casi todo el mundo. Tal vez no para Xavi y Abidal. Como socio del club, me pareció razonable que el club pensase en Xavi porque es uno de los mejores activos del club. Creo que le cogía pronto. Pero me parece normal que piensen en Xavi", aseguró.

Sobre Quique Setién, actual inquilino del banquillo, aseguró ser "partidario de su fiosofía de juego". Eso sí, el cántabro tiene contrato hasta 2022, por lo que tendría que rescindirle si gana las elecciones y trae a Xavi de la mano: "Nosotros queremos demostrar a los socios que nuestro proyecto es el mejor y haremos por que nuestro entrenador sea Xavi".