"Messi estará en Mallorca; Suárez podría jugar de inicio"

El técnico cántabro, en una extensa entrevista concedida a 'Caatalunya Radio', abordó las situación del equipo, a escasos días de su reestreno liguero, y en concreto lo que rodea a sus dos máximas estrellas, Leo Messi y Luis Suárez.

Comenzó hablando, eso sí, del regreso de la Liga en sí. "Es margen suficiente. A todos los equipos y a todos los entrenadores nos hubiera gustado tener una semana más para entrenar con todo el grupo", dijo, insistiendo en sus declaraciones de días atrás.

"Ha habido muchos entrenamientos que no eran reales. A todos nos va a afectar de la misma manera", añadió el técnico cántabro.

Del argentino, Setién explicó que estará a punto para el Mallorca. "No teníamos duda sobre su estancia en Mallorca. También ha habido otros con problemas. Paró por precaución", reveló.

Cuestionado por Suárez, Setién se mostró más cauto. "Es algo que tenemos que hablar. Seguramente podría jugar de inicio. Sería temerario que jugara todo el partido", explicó.

"No sabemos si jugará al principio o al final. Está muy bien, pero hay que evitar ponerle en riesgo. Cualquier problema hace que te pierdas tres o cuatro partidos, algo que será muy perjudicial", agregó, al respecto del uruguayo.

También abordó la problemática de los cinco cambios. "En algunos momentos nos será perjudicial, pero en otros nos podrá beneficiar. Dependerá del transcurso de los partidos. Esto dará opción a que en algún partido cómodo puedas dar descanso a ciertos jugadores. Esto nos lo irá dictando el transcurso de los partidos", expuso.

Dejó claro que las circunstancias especiales no le harán cambiar de planteamiento. "Siempre vamos a tratar de mantener nuestra idea y nuestra filosofía, que es ser valiente y tener el balón. Luego habrá matices, pero en principio no nos va a modificar nada esta situación. Depende también de cómo vaya el resultado", comentó.

"Lo que no va a cambiar nunca es la intención y la filosofía. Las pautas que marcamos. Dibujo o planteamiento, puede variar en algunos casos", apuntó más tarde a ese mismo respecto.

Acabó hablando acerca de Arthur y Griezmann. "Al igual que el resto de los jugadores hace cosas muy bien y otras menos bien. Estoy muy contento con su rendimiento. Está intentando incorporar otras cosas que le pedimos", dijo, sobre el brasileño.

"Están un gran estado de forma, de ilusión y de ganas. Cuento con todos ellos. Ahora no me paro a pensar qué puede pasar porque tenemos dos competiciones muy concentradas. Les digo a todos que se centren en entrenar y que no se distraigan en cosas que les haga bajar el rendimiento", añadió.

Y para el francés también tuvo solo buenas palabras. "Estoy satisfecho. Cuando vine al Barça siempre pensé que tiene los mejores del mundo. Estoy encantado con su trabajo y su rendimiento. Quizá esperábamos de todos un poco más, aunque estoy bastante satisfecho", dijo Quique Setién, para finalizar.